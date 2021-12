Kitajska o diplomatskem bojkotu OI: Države bodo plačale ceno

Kitajski Peking je danes z napovedjo sankcij opozoril države, ki so se odločile za diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Vang Venbin je dejal, poroča nemška agencija dpa, da bodo ZDA, Avstralija, Velika Britanija in Kanada obžalovale odločitev in "plačale ceno za svoje napake".

icon-expand Peking je leta 2008 gostil tudi poletne olimpijske igre. FOTO: AP "Odločitev ZDA, Avstralije, Velike Britanije in Kanade, da olimpijske igre uporabijo kot platformo za politične manipulacije, je nepriljubljena in sebična, posledično pa bodo države plačale za svoje napake," je bil oster Vang Venbin. ZDA so diplomatski bojkot napovedale v ponedeljek, v sredo pa so se jim pridružile še ostale tri države, nazadnje Kanada. Zato pa je danes francoski minister za izobraževanje in šport Jean-Michel Blanquer za RMC/BFMTV dejal, da Francija ne bo bojkotirala zimskih iger v Pekingu 2022. Kot poroča francoska agencija AFP, pa Blanquer februarja vendarle ne bo obiskal Pekinga, temveč bo na Kitajsko odpotovala predstavnica ministrstva za šport Roxana Maracineanu. Igre v Pekingu bodo na sporedu med 4. in 20. februarjem. Športno gledano gre pri diplomatskem bojkotu za simbolno odločitev, saj bodo športniki iz ZDA, Velike Britanije, Avstralije in Kanade brez omejitev sodelovali in tekmovali na igrah. V političnem kontekstu pa bodo zaradi zelo strogih ukrepov za zamejitev okužb z novim koronavirusom prihodi uradnikov, politikov in drugih funkcionarjev v Peking med olimpijskimi igrami že tako zelo omejeni.