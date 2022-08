Kjer je košarka, je tudi Sanja Modrić

Ko pomislimo na zgodovinski trenutek – Eurobasket 2017, se spomnimo tudi nasmejane Sanje: športne novinarke in voditeljice, ki je orala ledino in pokazala pot do uspeha vsem ženskam v svetu športnega novinarstva, kjer sicer prevladujejo moški. Sanja se že pripravlja na Eurobasket 2022 in poskuša utišati svoj perfekcionizem.

Vsi športni novinarji so že v pripravljenosti na veliki dogodek, ki bo zabaval vse športne navdušence že septembra – Eurobasket 2022. Tudi Sanja Modrić se pripravlja na pomemben košarkarski dogodek, ki se je pred petimi leti zapisal v zgodovino. Leta 2017 smo namreč postali najmanjša država, ki je kdajkoli zmagala na evropskem prvenstvu v košarki, in od takrat je ljubezen do košarke v srcih Slovencev le še rasla. Priznala je, da se zaenkrat sploh še ne zaveda, da nas od pomembnega športnega dogodka loči le še slab mesec dni: "Zdaj spet prihaja ta moja želja po popolnosti, da se mi zdi, joj, nisem se še začela dovolj ukvarjati s tem, kdo bo igral za katero reprezentanco. Saj nekatere glavne poznaš in veš, kaj se dogaja, ampak ta moj perfekcionizem bo sedaj prišel do izraza – v nabiranju vsega, da bom dovolj pripravljena." Že v začetku svoje kariere je priznala, da je perfekcionistka. Takrat se je želela dokazati kot ženska, a sedaj pravi, da so jo že sprejeli kot enakovredno moškim športnim novinarjem. Sanja je sicer dodala, da ni imela občutka, da bi dobivala kritike zgolj na račun svojega spola. "Že sam pri sebi se vedno ukvarjaš s svojim delom, ukvarjaš se s tem, da se poskušaš izboljševati iz dneva v dan. Bolj je pomembno, da sprejmeš, da nikoli ne boš vsem všeč. Ne zdaj, ne 10 let nazaj, ne nikoli," pravi Sanja o delu pred kamerami. "Nikoli ne moreš vsem ugajati," je še dodala.