Šport v 2020: Kljub koronavirusu izpeljana večina tekmovanj

Bolje šport na kakršenkoli način, kot da športa sploh ni, je bilo v iztekajočem se letu vodilo športnih organizacij, ki so politiki in zdravstveni stroki skušale predstaviti, zakaj je tako pomembno, da se kljub epidemiji športna tekmovanja nadaljujejo. In izkazalo se je, da so imela prav. Večji izbruhi okužb v profesionalnem športu niso bili pogosti, še manj pogubni. Denarna škoda je manjša, kot bi bila sicer, ljudem pa so prenosi na televiziji dvigovali moralo.

icon-expand