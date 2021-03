Klopp meni, da Liverpool še ni pripravljen osvojiti Lige prvakov

Zmaga nad RB Leipzigom z 2:0 – v 71. minuti je zadel Mohamed Salah, tik zatem pa še Sadio Mane – je Liverpool popeljala v četrtfinale elitnega tekmovanja. Jurgen Klopp je na vprašanje, ali razmišlja o vnovični osvojitvi lovorike, dejal, da je o tem smešno razmišljati, in opozoril, da v takšnem tekmovanju igraš zato, ker ga želiš osvojiti. Klopp dodaja, da bo žreb, ki se bo odvijal 19. marca, odločil naslednjega tekmeca in da tekma vsekakor ne bo majhen zalogaj.



Opozoriti velja, da redse v domači Premier ligi pestijo številne težave (šest zaporednih porazov jih trenutno uvršča daleč za mesti, ki vodijo v skupinski del Lige prvakov), in ravno zaradi tega sta jim včerajšnja zmaga ter napredovanje vlila novih moči. Pristop in raven igre, ki smo jo imeli nocoj, sta bila res dobra, dobro smo sodelovali, kljub nekaj zamujenim priložnostim iz prvega polčasa, je bil navdušen Klopp. Poleg tega je izpostavil igro Brazilca Fabinha na sredini, ki je bil, kot je dejal, agresiven, pozitiven in zaupanja vreden. "Noben igralec ni imel nad igro večjega vpliva kot on," je še dejal Liverpoolov strateg. Preprosto smo igrali na neki drugi ravni. 27-letni vezist je moral zaradi poškodb Virgila van Dijka in Joeja Gomeza večino sezone igrati na položaju sredinskega bočnega branilca. "Na tem položaju je eden najboljših na svetu, kar je jasno – ne samo obrambno, ampak tudi ustvarjalno. Za nas je tako pomemben,"je še dodal Klopp.