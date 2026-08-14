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Šport

Hrvaški športniki ob katastrofalnih požarih izrazili solidarnost

Omiš, 14. 08. 2026 15.04 pred 4 urami 1 min branja 1

Avtor:
K.I.
Požar v Omišu

Požari, ki so v zadnjih dneh zajeli dele hrvaške obale, so znova pokazali, kako hitro lahko ognjeni zublji ogrozijo ljudi, domove in kraje. Med tistimi, ki dogajanje spremljajo s posebno zaskrbljenostjo, so tudi številni hrvaški športniki, saj so nekateri izmed najbolj prizadetih krajev tesno povezani prav z njimi.

Posebej čustven je odziv Ivana Perišića. Ogenj je zajel območje njegovega rojstnega kraja Omiša, zato nogometaš dogajanje spremljal z veliko zaskrbljenostjo. Na družbenih omrežjih je izrazil podporo domačinom in gasilcem, ki se borijo z ognjenimi zublji. "Sveti Florijan, bodi ob gasilcih," je zapisal v sporočilu na družbenih omrežjih.

Zapis Ivana Perišića na družbenih omrežjih
Zapis Ivana Perišića na družbenih omrežjih
FOTO: Posnetek zaslona - Instagram

Oglasila se je tudi ena največjih ikon hrvaškega nogometa, Luka Modrić. Kapetan hrvaške reprezentance je na družbenih omrežjih delil objavo s sporočilom "Bože, čuvaj Hrvatsku", s čimer je pokazal podporo vsem, ki so se znašli v nevarnosti.

Svojo podporo je izrazil tudi Hajduk,klub, ki je že desetletja močno povezan z Dalmacijo. Iz splitskega velikana so se zahvalili gasilcem, prostovoljcem in vsem drugim, ki pomagajo pri zaščiti ljudi in njihovega premoženja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prav v takšnih trenutkih šport pokaže svojo drugo, pogosto manj vidno plat. Nogometaši, ki jih običajno spremljamo zaradi zadetkov, lovorik in rezultatov, lahko postanejo tudi glas ljudi, ki jih prizadenejo naravne nesreče. Perišić je posebej povezan z območjem, ki ga ogroža ogenj, Modrić je stopil v bran celotni Hrvaški, Hajduk pa je znova pokazal svojo povezanost z Dalmacijo.

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KOMENTARJI1

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bronco60
14. 08. 2026 19.10
Sem prepričan, da jih bodo gasilci rešili in pogasili ogenj, ne pa bog.
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