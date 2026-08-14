Hrvaški športniki ob katastrofalnih požarih izrazili solidarnost

Posebej čustven je odziv Ivana Perišića . Ogenj je zajel območje njegovega rojstnega kraja Omiša, zato nogometaš dogajanje spremljal z veliko zaskrbljenostjo. Na družbenih omrežjih je izrazil podporo domačinom in gasilcem, ki se borijo z ognjenimi zublji. " Sveti Florijan, bodi ob gasilcih ," je zapisal v sporočilu na družbenih omrežjih.

Oglasila se je tudi ena največjih ikon hrvaškega nogometa, Luka Modrić. Kapetan hrvaške reprezentance je na družbenih omrežjih delil objavo s sporočilom "Bože, čuvaj Hrvatsku", s čimer je pokazal podporo vsem, ki so se znašli v nevarnosti.

Svojo podporo je izrazil tudi Hajduk,klub, ki je že desetletja močno povezan z Dalmacijo. Iz splitskega velikana so se zahvalili gasilcem, prostovoljcem in vsem drugim, ki pomagajo pri zaščiti ljudi in njihovega premoženja.