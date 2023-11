Ko se razgovorita Tadej in Urška: Danes oba veva, komu zaupati

A jasno je – vse je podrejeno Tadeju, da bi se on počutil najbolje, da bi ohranjal pozitivno miselnost, tudi ko nastopijo težki dnevi, zato so ti, ki jih imata pred seboj, še posebej pomembni. Da zadihata s polnimi pljuči, si odpočijeta, saj so pred njima naslednje obveznosti. Bodisi v sklopu priprav na sezono 2024 bodisi do medijev, sponzorjev, dobrodelne zgodbe, kot je BeKing, ki se konec tedna odvija v kneževini, za izvedbo pa je soodgovoren Tadejev dolgoletni klubski kolega Matteo Trentin, ki prihodnjo sezono začenja v majici ambicioznega Tudorja. Pogačar in Žigartova si polnita baterije z igranjem v svetu vse bolj priljubljenega padla. Najboljši kolesar minule sezone je bil v paru z Giulijem Cicconejem (član ekipe Lidl-Trek, ki je zadnji Tour končal v pikčasti majici) uspešnejši od dvojca Andrej Hauptman - Urška Žigart.

Danes se že znajde

Čeprav družabni dogodki za vrhunske športnike predstavljajo večji stres kot večina dirk (tekem), so vselej veseli trenutkov, ko se srečajo s klubskimi kolegi, tudi tekmeci, in se v sproščenem klepetu spomnijo najlepših trenutkov sezone, a tudi tistih manj prijetnih. A najbolj neprijetni so trenutki priprav na dogodke, kot je bil zadnji v organizaciji Alexa Carere v Erbuscu. Športna oblačila zamenja obleka, udobno obutev elegantni čevlji, jopico suknjič ... "Google reši vse težave. Preveriva, kakšen je kodeks oblačenja za določen dogodek in potem je vse lažje," priznava Pogačar, ki se zaveda, da slovenski kolesarji v Italiji težko izstopajo na tovrstnih dogodkih.