Imperij črne mambe: zapuščina pokojnega Kobea Bryanta presega območje košarkarskega parketa

Še preden se je poslovil od lige NBA, je namreč zaplul v poslovne vode in z Jeffom Stibelom , ustanoviteljem podjetja Web.com, soustanovil podjetje Bryant Stibel, specializirano za naložbe tveganega kapitala. Ob ustanavljanju podjetja je Bryant sledil modelu izbrane peščice drugih športnih legend, ki so – tako kot on – svoje veščine s košarkarkega parketa prenesle na področje poslovnega uspeha. Ob tem velja omeniti košarkarskega velikana Earvina 'Magica' Johnsona , ki je leta 1987 ustanovil naložbeno podjetje Magic Johnson Enterprises, le-to pa je kasneje investiralo v številna podjetja, vključujoč Starbucks in newyorško letališče LaGuardia.

Podjetje Bryant ima v lasti več dve milijardi evrov premoženja z naložbami v številnih tehnoloških, medijskih in podatkovno usmerjenih podjetjih. Bryant Stibel si lasti naložbe v več kot desetih uspešnih podjetjih, vključujoč podjetja Dell, Alibaba, Epic Games, Klarna in The Honest Company.

''Imeti moraš močne podjetnike, to je za nas ključnega pomena pri iskanju novih ljudi,''je Bryant povedal septembra lani v intervjuju za CNBC in nadaljeval: ''Ja, seveda je pomembno videti povračilo vseh naložb, kajne? Obenem pa je pomembno dobiti krasno priložnost, imeti krasen odnos z našimi investitorji, odlične poslovne priložnosti in sodelovanje s podjetniki, katerim lahko pomagamo s postavljanjem v situacije, v katerih so lahko uspešni.''

Poleg zaslužka, ki ga je Bryant ustvaril s podjetjem, pa je služil tudi milijone evrov z zasebno naložbo v pijačo Body Armor, ki je leta 2018 povečala svojo vrednost s prodajo delnic podjetju Coca Cola. V svoji karieri je podpisal tudi pogodbe s podjetji za oglaševanje znamk McDonald's, Sprite, Nintendo in Turkish Airlines.

Pokojnikov sloves izjemnega športnika in ustanovitelja uspešnih znamk je bil ključnega pomena za njegovo poslovno uspešnost. ''Ko je Kobe prižgal zeleno luč nekemu projektu in se nekomu pridružil kot poslovni partner, je ta projekt pritegnil pozornost celotne športne industrije. Start-up podjetja, ki so bila pod okriljem Kobea, so bila tako deležna večje pozornosti in tudi priznanj kot večina drugih začetniških podjetij, ki jim je to uspelo doseči šele čez čas,'' sta o Bryantu povedala ustanovitelja znamke Art od Sport, Brian Lee in Matthias Metternich.

Leta 2016 je Bryant ustanovil medijsko podjetje Granity Studios, ki se je usmerilo v kreativno ustvarjanje zgodb iz sveta športa. Leta 2018 je pod okriljem svojega podjetja napisal besedilo za kratek animirani film Dear Basketball, ki je istega leta prejel oskarja za najboljši kratek animirani film v letu 2018. Njegovo podjetje je izdalo tudi več knjig za mlade, vključno z njegovo avtobiografijo The Mamba Mentality: How I Play.

Imperij črne mambe

Bryanta je v košarkarskem svetu spremljal vzdevek 'črna mamba', svojo reputacijo pa je začel graditi skozi blagovne znamke že kmalu zatem, ko je zaplul v športne vode. Leta 2003 je podpisal pogodbo s podjetjem Nike in postal njihov ambasador. Poleg njega sta pogodbo z Nikeom podpisala tudi LeBron James in Carmelo Anthony – prav tako veliki imeni iz lige NBA. To je podjetju pomagalo dodatno utrditi svojo pozicijo v košarkarskem svetu.