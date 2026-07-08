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Poljakinja Niewiadoma osvojila Mont Ventoux in oblekla rumeno majico
Kolesarstvo

Poljakinja Niewiadoma osvojila Mont Ventoux in oblekla rumeno majico

Almeida kljub odstopu na Poljskem ostaja pomočnik Pogačarja v Španiji
Kolesarstvo

Almeida kljub odstopu na Poljskem ostaja pomočnik Pogačarja v Španiji

Incident na ženski Dirki po Franciji: voznik ogrožal varnost kolesark
Kolesarstvo

Incident na ženski Dirki po Franciji: voznik ogrožal varnost kolesark

Po padcu odstopili trije kolesarji Pogačarjeve ekipe
Kolesarstvo

Po padcu odstopili trije kolesarji Pogačarjeve ekipe

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
Velik prestop

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid
19-letni biser

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati
odbojkarice med elito

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo
poraz v armeniji

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?
PSG - Aston Villa

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Množičen padec: na tleh Govekar in Pogačarjev moštveni kolega Almeida Kolesarstvo

Množičen padec: na tleh Govekar in Pogačarjev moštveni kolega Almeida

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Slavje v ekipi Urške Žigart po etapni zmagi na dirki po Franciji Kolesarstvo

Slavje v ekipi Urške Žigart po etapni zmagi na dirki po Franciji

4
Del Toro svojo prihodnost vezal na Pogačarjevo ekipo UAE Kolesarstvo

Del Toro svojo prihodnost vezal na Pogačarjevo ekipo UAE

0
Reusser nova vodilna, Žigart zasedla 72. mesto Kolesarstvo

Reusser nova vodilna, Žigart zasedla 72. mesto

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Haugset po samostojnem pobegu do rumene majice Kolesarstvo

Haugset po samostojnem pobegu do rumene majice

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Pogačar potrdil nastop na letošnji Dirki po Španiji Kolesarstvo

Pogačar potrdil nastop na letošnji Dirki po Španiji

39
Pogačarja na Krvavec premagalo sedem kolesarjev Kolesarstvo

Pogačarja na Krvavec premagalo sedem kolesarjev

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Žigart uvodno etapo končala na 26. mestu, zmaga za Wiebes Kolesarstvo

Žigart uvodno etapo končala na 26. mestu, zmaga za Wiebes

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Mezgec o uspehih Pogačarja: Leta 2018 si tega nismo mogli predstavljati Kolesarstvo

Mezgec o uspehih Pogačarja: Leta 2018 si tega nismo mogli predstavljati

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'Tokrat prihajam po sanjskem Touru, Komenda deluje kot res lep kraj' Kolesarstvo

'Tokrat prihajam po sanjskem Touru, Komenda deluje kot res lep kraj'

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Pogačar po Touru slavil tudi na domačih tleh Kolesarstvo

Pogačar po Touru slavil tudi na domačih tleh

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Del Toro prvič v Sloveniji: Za zdaj je izkušnja zelo lepa Kolesarstvo

Del Toro prvič v Sloveniji: Za zdaj je izkušnja zelo lepa

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Glavni cilj na Touru je rumena majica Kolesarstvo

Glavni cilj na Touru je rumena majica

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Rogliča med treningom zbil avto, odpovedal nastop v Španiji Kolesarstvo

Rogliča med treningom zbil avto, odpovedal nastop v Španiji

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Bo Pogačar napadel še Vuelto? Direktor dirke je velik optimist Kolesarstvo

Bo Pogačar napadel še Vuelto? Direktor dirke je velik optimist

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Pogačar: Vuelta? Mogoče, bomo videli v ponedeljek Kolesarstvo

Pogačar: Vuelta? Mogoče, bomo videli v ponedeljek

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Urška Žigart po padcu vendarle nared za Tour Kolesarstvo

Urška Žigart po padcu vendarle nared za Tour

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Prevc bo s helikopterjem 'dostavil' Pogačarja Kolesarstvo

Prevc bo s helikopterjem 'dostavil' Pogačarja

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 3 min, dolžina: 1 km in 800 m.
Ovire 24ur.com
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, v križišču Maistrove in Raičeve ulice, zaprt en prometni pas, prireditev "Mednarodna žonglerska konvencija", zapora pasu za naravnost in pasu za levo zavijanje.
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