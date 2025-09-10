Svetli način
Kolesarstvo

16-letnik zaradi srčnega zastoja umrl med kolesarsko dirko

10. 09. 2025 10.45

A.M.
19

Kolesarski svet je ponovno zavit v črno. Talentirani francoski kolesar Noa Sartis, član ekipe Union Cycliste Joue-les-Tours, je zaradi srčnega zastoja na dirki v Courcemontu pri vsega 16 letih izgubil življenje.

Francoski časopis Le Parisien poroča, da je Noa Sartis srčni zastoj doživel v zadnjih kilometrih dirke, na kateri je bil v vodstvu. Reševalci so mu takoj priskočili na pomoč, a bili pri oživljanju neuspešni. 16-letnik je bil član ekipe Union Cycliste Joue-les-Tours, ki je potrdila njegovo smrt.

"Noa je bil član naše ekipe do 17 let. Bil je radodaren in borben. Cenili so ga vsi, kolesarski kolegi, menedžerji in vodstvo ekipe. Smo v šoku, to so zahtevni časi za njegovo družino in prijatelje. Na prihodnjih dirkah se mu bomo poklonili. Vsi člani ekipe Union Cycliste Joue-les-Tours njegovim staršem izrekamo iskreno sožalje," so zapisali pri njegovi ekipi.

KOMENTARJI (19)

Buča hokaido
10. 09. 2025 11.39
+1
Vse preforsirano, farmacija pa izumlja vedno nova sredstva, ki še niso na seznamih prepovedanih.
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
10. 09. 2025 11.34
+1
je zaužil preveč pogijevih žgancev
ODGOVORI
1 0
Gorje
10. 09. 2025 11.24
+2
To je temna stran vrhunskega športa. Če primerjamo športne rezultate iz pred 50 let in danes. Dvomim, da se je človeško telo toliko izboljšalo, človek sam se je preforsiral. Za kaj že? Slavo, denar.....
ODGOVORI
4 2
MarkoJur
10. 09. 2025 11.21
+0
Poglejte večja tekmovanja, kjer nastopajo namišljeni astmatiki in srčni bolniki, da une s čudnimi kromosomi ne omanjam...
ODGOVORI
2 2
Oliguma
10. 09. 2025 11.16
+7
Pa kakšen covid..kar eni pišete..pri športnikih se mešajo vse sorte žganci..še pri rekreativnih kaj šele profi.
ODGOVORI
8 1
Hujošgrimošjanoš
10. 09. 2025 11.13
-3
Od 2021 dalje stalna praksa.
ODGOVORI
4 7
MarkoJur
10. 09. 2025 11.19
-3
Veliko več kot pred eksperimentom, drži
ODGOVORI
2 5
gggg1
10. 09. 2025 11.33
+2
Kateri 12-letnik pa je bil cepljen?
ODGOVORI
2 0
Lujzek Biber
10. 09. 2025 11.12
-3
Korona prevara pušča posledice.
ODGOVORI
4 7
rdeca lula
10. 09. 2025 11.14
+3
res je, eni še vedno živijo v paralelnem ravnem svetu
ODGOVORI
4 1
gggg1
10. 09. 2025 11.34
In kaj je bilo pri tem prevarantskega? Torej virus, ki naj ne bi obstajal, vseeno deluje?
ODGOVORI
0 0
galeon
10. 09. 2025 11.11
+1
Skrite napake športnikov. Nobenega ne pregledajo predno ga spustijo v šport. Potem pa še kake substance in rezultat je znan.
ODGOVORI
3 2
sentilj54
10. 09. 2025 11.11
+3
Je bil zdravniško pregledan, mogoče srčna napaka.
ODGOVORI
4 1
leviindesnikekci
10. 09. 2025 10.59
-6
Smrtnost med sportniki od leta 2020 se je povecala za nekaj TISOC procentov. Hmm, le kaj bi lahko bilo krivo?
ODGOVORI
5 11
Chrome
10. 09. 2025 11.02
+6
Res misliš, da so 10 letnega otroka cepili? Jaz ne veramem,
ODGOVORI
9 3
jugalo
10. 09. 2025 11.08
+0
Nima smisla… Chrome če se bavi profesionalno da… Oz je zelo mogoče…
ODGOVORI
2 2
sangoma
10. 09. 2025 11.10
+1
seveda mojster, a to si potegnil iz riti ali imaš kakšno študijo, ki ji lahko linkaš?
ODGOVORI
3 2
rdeca lula
10. 09. 2025 11.14
+3
statistik mojster
ODGOVORI
4 1
blekk
10. 09. 2025 10.57
+1
Ja, po tem mediju je kriv organizator
ODGOVORI
2 1
