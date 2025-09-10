16-letnik zaradi srčnega zastoja umrl med kolesarsko dirko

Francoski časopis Le Parisien poroča, da je Noa Sartis srčni zastoj doživel v zadnjih kilometrih dirke, na kateri je bil v vodstvu. Reševalci so mu takoj priskočili na pomoč, a bili pri oživljanju neuspešni. 16-letnik je bil član ekipe Union Cycliste Joue-les-Tours, ki je potrdila njegovo smrt.

"Noa je bil član naše ekipe do 17 let. Bil je radodaren in borben. Cenili so ga vsi, kolesarski kolegi, menedžerji in vodstvo ekipe. Smo v šoku, to so zahtevni časi za njegovo družino in prijatelje. Na prihodnjih dirkah se mu bomo poklonili. Vsi člani ekipe Union Cycliste Joue-les-Tours njegovim staršem izrekamo iskreno sožalje," so zapisali pri njegovi ekipi.