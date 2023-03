Ciccone v sprintu ugnal Rogliča za zmago na drugi etapi Katalonije

Etapa se je zaključila z maratonskim vzponov na Vallter (11,1 kilometra s 7,5-odstotnim naklonom). Dolgo so tempo v glavnini narekovali kolesarji Bahrain Victoriousa za Mikela Lando. Predvsem po njihovi zaslugi je bil 6,6 kilometra pred ciljem ujet še zadnji iz skupine ubežnikov.

Nato se je za napad odločil Esteban Chavez. Izkušeni Kolumbijec si je hitro privozil nekaj deset metrov prednosti. Sledil mu je le Sepp Kuss, ki pa je po nekaj minutah popustil, saj je bil v ozadju njegov kapetan in zmagovalec prve etape Primož Roglič. Nato je dolgo kazalo, da bo Chavez prednost, ki je največ znašala okoli 25 sekund, zadržal do konca. Ujet je bil šele v zadnjem kilometru, ko je v zasledovalni skupini silovit tempo zastavil Remco Evenepoel.

Na koncu so v boju za zmago ostali trije kolesarji, ob Evenepoelu še Roglič in Giulio Ciccone. Pred ciljno črto je imel največ moči Italijan, ki je vpisal najprestižnejšo in skupno deveto zmago v svoji karieri. Slovenski kapetan Jumbo-Visme je osvojil drugo mesto. V skupnem seštevku še naprej vodi, Evenepoel in Ciccone pa imata šest sekund zaostanka.

Zmaga Cicconeja je velik obliž na rane ekipe Trek-Segafredo, ki je na prvi etapi po hudem padcu ostala brez Daria Catalda. 38-letnik je utrpel številne zlome in natrganine, zaradi zloma stegnenice so ga v Gironi že operirali. Prav njemu je svojo zmago posvetil Ciccone: "Počutim se odlično. Za mano je izjemen dan. V ponedeljek smo izgubili smo Catalda, zato sem že zjutraj rekel, da bi rad zmagal zanj. Ta zmaga je zanj in za vso ekipo. Presrečen sem."

28-letnik se je kot muha držal prvih favoritov za končno slavje, kar se mu je na koncu poplačalo. "Od začetka je šlo zelo hitro. Ko je Chavez napadalec, sem imel v mislih le to, da sledim Evenepoelu in Rogliču. V zadnjih 500 metrih sem dal vse, kar mi je ostalo. To je ena mojih največjih zmag v karieri," je za organizatorje dirke opisal zmagovito taktiko.

Na vprašanje, ali je sploh verjel v zmago v tako zveneči konkurenci, je odvrnil: "V zadnjih dveh tednih sem velikokrat izgubil. Sploh Roglič je zmagoval povsod. Tukaj, nad 2000 metri nadmorske višine, pa je bilo vse drugače. Dal sem vse in na koncu je to bilo dovolj."

Več sledi!