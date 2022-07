Dvajseterica ubežnikov (brez Slovencev) nabrala že štiri minute prednosti

Slovenskega as Tadeja Pogačarja in tekmeci že poganjajo pedala na zahtevni 11. etapo od Albertvilla do vrha na prelazu Granon nad Serre Chevalierem. V tem mestu je pred petimi leti svoj prvi veliki trenutek na Touru doživel prav Pogačarjev rojak in tekmec Primož Roglič.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 13:37 Nekaj kilometrov kaneje pa je ubežnike ujela še ekipa 17ih kolesarjev med katerimi je tudi Rogličev moštveni kolega Christophe Laporte icon-clock 13:33 123 kilometrov pred koncem se jima je pridružil še Mattia Cattaneo ( Quick-Step Alpha Vinyl Team) ... icon-clock 13:30 Pomembna alpska etapa se je začela eksplozivno, saj sta že takoj v štartu napadla Wout Van Aert (Jumbo – Visma) in Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) icon-clock 13:27 Na vrsti je 11. etapa Ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva, pridružite se nam pri spremljanju zahtevne alpske etape od Albertvilla do vrha na prelazu Granon nad Serre Chevalierom ...