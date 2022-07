Izredne razmere na Touru: zrak do 40, temperatura cestišča do 60 C

Na kolesarski dirki po Franciji danes napovedujejo izredne razmere, kar se tiče temperatur. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo temperatura zraka povzpela do 40 stopinj Celzija, zato mnogo menijo, da bi bilo današnjo 205 kilometrov dolgo, 15. etapo na jugozahodu Francije, smiselno skrajšati ali celo odpovedati. Profesionalno kolesarstvo ima protokol za ekstremne vremenske razmere, v preteklosti so bile zaradi ekstremnih vremenskih razmer dirke že prekinjene ali odpovedane, a, kot poroča cyclingnews.com, se zdi, da so na Touru pripravljeni izpeljati etapo, ne glede na vročinski val.

Združenje profesionalnih kolesarjev (CPA) oziroma njihov predstavnik na dirki Pascal Chanteur se je sicer na temo sestal s predstavniki kolesarjev, njihovih ekip in prirediteljev, iskali so rešitev za pomoč kolesarjem, toda o morebitnem skrajšanju ali odpovedi etape se niso dogovorili.

So pa sprejeli nekaj ukrepov, ki bodo olajšali "delo" kolesarjem, tako bodo organizatorji na posameznih odsekih trase postavili vodne razpršilce, da bodo ohladili kolesarje in tudi cesto s pomočjo lokalnih gasilcev, medtem ko bodo sodniki UCI malce zatisnili oči zaradi smetenja, saj bodo kolesarji porabili dodatne bidone in pijače, kar bo končalo na in ob cestišču, na voljo bodo tudi dodatni motorji za spremstvo. Kot nadaljnji ukrep so v uradnem sporočilu sodniki UCI objavili, da bo uživanje hrane dovoljeno do zadnjih 10 kilometrov etape.

Cestna površina bo bolj vroča od temperature zraka, kar odbija toploto do kolesarjev in lahko poškoduje cestno površino. Francoske oblasti nameravajo poškropiti ceste z 10 tisoč litri vode, da ohladijo površino 15 minut pred kolesarji, da znižajo temperature. "Med vročinskim valom, kot je tisti, ki ga pričakujemo nad 38 stopinj, se temperatura ceste dvigne do okoli 60 stopinj," je za tiskovno agencijo AFP povedal francoski koordinator za varnost v cestnem prometu Andre Bancala.