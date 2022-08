Roglič v lov na četrto rdečo majico: Razmišljam samo o sebi

Dan pred začetkom 77. dirke po Španiji je pred novinarje stopil prvi favorit za končno zmago Primož Roglič. Kapetan Jumbo-Visme bo lovil rekordno četrto zaporedno rdečo majico, kar doslej ni uspelo nikomur. Kisovčan je zatrdil, da je poškodba z dirke po Franciji preteklost. O na papirju zveneči konkurenci ne razmišlja, osredotočen je le nase. Zelo pa se veseli prvih treh etap na Nizozemskem, kjer bodo kolesarji Jumbo-Visme zagotovo imeli dodatno podporo domačih navijačev.

Kakšno je vaše zdravstveno stanje po padcu na Touru? Se sami uvrščate med favorite za zmago na Vuelti? Veliko bolje je, kot je bilo. Okreval sem. Občasno še čutim posledice, a tukaj sem, ker sem pripravljen. V prihodnjih dneh in tednih bomo videli, kaj to pomeni. Kako je potekala rehabilitacija po Touru? Kako ste jo doživljali sami? Predvsem je bil potreben čas. Pri takšni poškodbi se nič ne zgodi čez noč. Sprva sem bil neučakan, da morda jutri ali pojutrišnjem pa le bo. To me je preganjalo do zaključka oziroma obupa, da morda ne bom več tekmoval. Najprej sem se moral pozdraviti. To moraš sprejeti in si dati čas za počitek. Ko vidiš, da se stvari obračajo na boljše, ti definitivno da dodatno motivacijo in upanje. Zadnji moment smo sprejeli odločitev, da sem pripravljen, zato sem tu. Bomo videli, kaj nam bodo prinesli naslednji trije tedni. Na Vuelti ste slavili že trikrat. Lahko se pridružite Robertu Herasu, ki jo je kot edini osvojil štirikrat. Vam to predstavlja dodatno motivacijo? Zagotovo je to nekaj posebnega. Seveda bom skušal izenačiti rekord.

Primož Roglič (levo) je moral še drugo leto zapored dirko po Franciji zapustiti predčasno. Kot pravi, je poškodba sanirana in je pripravljen na nove napore.

Kako pomembne bodo prve tri etape na Nizozemskem za skupni seštevek in vaše zdravstveno stanje? Prva etapa (ekipni kronometer, op. a.) bo zelo pomembna, ker se bodo takoj ustvarile razlike. To bo eden od pomembnejših dni za skupni seštevek. Nato bo važno, da gremo skozi drugi in tretji dan čim bolj mirno. Seveda bodo odločilne in zahtevnejše etape s številnimi klanci sledile kasneje. Takrat se bo videlo, kakšno je stanje. Kaj menite o ekipnem kronometru? Nismo se mu še posvetili. To bomo storili jutri, na dan dirke, ko bodo ceste zaprte. To je zagotovo poseben izziv, nekaj drugačnega za začetek. Na cesti bomo morali dati vse. Ekipni kronometri dandanes niso več pogosti. Med kolesarji prav tako niso najbolj priljubljeni ... Ekipni kronometer je posebna disciplina. Lepo je, ker je nekaj posebnega. Vsa ekipa bo morala biti močna in delati skupaj, ker tukaj veljajo posebna pravila. Remco Evenepoel je po mnenju stavnic drugi favorit. Ga vidite kot največjega konkurenta? Kdo so po vašem mnenju preostali favoriti? Če sem iskren, o drugih ne razmišljam. Osredotočen sem le nase. Na koncu bo vse odvisno, kako se bom počutil in kako se bodo stvari razvijale. Vsi bomo začeli z ničle. Vsi imamo enake možnosti. Remco nima ničesar za dokazati, v preteklosti je že pokazal, da je izjemno močen na vseh terenih. Tu so še nekateri kolesarji, ki so v preteklosti že dobili Vuelto. Upam, da bo letošnja Vuelta spektakularna.

Glede na to, kaj vse vam je uspelo na Touru, boste kolesarji Jumbo-Visme v Utrecht (kjer bo v petek start prve etape, op. a.) prišli kot bogovi. Verjetno bo start nekaj posebnega. Bo to še dodaten zagon? Upam, da bo. Vloga favoritov še ne pomeni tega, da bomo startali s 30 sekundami prednosti, ampak si jih bomo morali izboriti. Naj to pomeni, da bomo dali nekaj več, da bomo pritisnili več kot vsi ostali. Imeli boste ogromno zahtevnih tekmecev. Je to morda najzahtevnejša Vuelta v zadnjih štirih letih? Novinarji ste za to, da komentirate in primerjate nas kolesarje. Jaz sem tu, da najdem idealno pot skozi Vuelto. Jaz in vsi moj ekipni kolegi smo tu, da pokažemo najboljše. Če nam bo to uspelo, bomo zadovoljni.

Roglič lahko postane prvi, ki bi dirko po Španiji osvojil štirikrat zapored.