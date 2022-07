Schleck svetuje Pogačarju, da so poleg sekund pomembna tudi zavezništva

Poudaril je, da je pot do Pariza še zelo dolga in je zato še prerano govoriti o končnem zmagovalcu, pa čeprav je slovenski as zaenkrat vozil brezhibno. Kot njegovega najresnejšega tekmeca je kot iz topa izstrelil Jonasa Vingegaarda , za katerega bi moral po njegovem mnenju "delati" tudi Primož Roglič , ki je v skupnem seštevku že nekoliko bolj zadaj. Za Pogačarjem na 13. mestu zaostaja 2:52.

Kako pomembna so zavezništva na dirki po Franciji, je 37-letnik še kako občutil prav leta 2010. Tedaj je na 15. etapi z rumeno majico na svojih plečih 22 kilometrov pred ciljem napadel zasledovalce in si takoj privozil nekaj metrov naskoka, potem pa mu jo je zagodla mehanska okvara.

Njegov najbližji zasledovalec Alberto Contador je prekršil nepisano pravilo, da se v boju za rumeno majico ne napada ob morebitnih tehničnih težavah, in si do cilja ustvaril dovolj veliko prednost, da je na koncu prevzel rumeno majico, ki jo je zadržal vse do Pariza. Vzeli so mu jo šele čez dve leti, ko je bil spoznan krivega zlorabe prepovedanih sredstev.