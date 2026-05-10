Adam Yates po padcu v drugi etapi že končal letošnji Giro

Triintridesetletni Adam Yates , brat lanskega zmagovalca Gira Simona , je pri veliki hitrosti na spustu na spolzkem cestišču padel in trčil v ogrado. Čeprav mu je uspelo končati etapo, je za najboljšimi zaostal 14 minut.

"Adam Yates je utrpel hude odrgnine in ureznino levega ušesa. Sprva so ga na kraju samem pregledali zaradi pretresa možganov in mu dovolili nadaljevati, vendar so se pozneje pojavili simptomi zapoznelega pretresa. Ne bo začel tretje etape," so sporočili iz ekipe, ki je pri skupinskem padcu, v katerem je bilo udeleženih približno 30 kolesarjev, od tega kar pet njihovih, izgubila tudi Jaya Vina in Marca Solerja .

"Vine je utrpel pretres možganov in zlom komolca, Soler pa zlom ključnice. Nekaj časa bodo vsi še pod zdravniškim nadzorom, preden bodo odpotovali domov na okrevanje in rehabilitacijo," so poškodbe opisali pri ekipi, ki jo že vso sezono spremlja smola.

Najprej se je že na dirki po Avstraliji poškodoval Jonathan Narvaez, zdravstvene težave sta imela tudi Isaac del Toro in Joao Almeida, slednji je bil pri ekipi celo predviden za kapetana na Giru, a se po bolezni na dirki ni mogel ustrezno pripraviti.