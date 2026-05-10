Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Adam Yates po padcu v drugi etapi že končal letošnji Giro

Plovdiv, 10. 05. 2026 12.15 pred 47 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Adam Yates

V Sofiji se bo v nedeljo končal bolgarski del uvoda v letošnjo kolesarsko dirko po Italiji. Pred tretjo etapo, ki se je začela v Plovdivu, je postalo jasno, da dirke zaradi poškodb, posledic padca v drugi etapi, ne bom mogel nadaljevati Adam Yates, kolesar ekipe UAE Emirates, katere člana sta tudi Tadej Pogačar in Domen Novak. Ta je že včeraj izgubila tudi Jaya Vina in Marca Solerja, ki sta bila prav tako vpletena v padec.

Triintridesetletni Adam Yates, brat lanskega zmagovalca Gira Simona, je pri veliki hitrosti na spustu na spolzkem cestišču padel in trčil v ogrado. Čeprav mu je uspelo končati etapo, je za najboljšimi zaostal 14 minut.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Adam Yates je utrpel hude odrgnine in ureznino levega ušesa. Sprva so ga na kraju samem pregledali zaradi pretresa možganov in mu dovolili nadaljevati, vendar so se pozneje pojavili simptomi zapoznelega pretresa. Ne bo začel tretje etape," so sporočili iz ekipe, ki je pri skupinskem padcu, v katerem je bilo udeleženih približno 30 kolesarjev, od tega kar pet njihovih, izgubila tudi Jaya Vina in Marca Solerja.

Adam Yates
Adam Yates
FOTO: Profimedia

"Vine je utrpel pretres možganov in zlom komolca, Soler pa zlom ključnice. Nekaj časa bodo vsi še pod zdravniškim nadzorom, preden bodo odpotovali domov na okrevanje in rehabilitacijo," so poškodbe opisali pri ekipi, ki jo že vso sezono spremlja smola.

Najprej se je že na dirki po Avstraliji poškodoval Jonathan Narvaez, zdravstvene težave sta imela tudi Isaac del Toro in Joao Almeida, slednji je bil pri ekipi celo predviden za kapetana na Giru, a se po bolezni na dirki ni mogel ustrezno pripraviti.

Adam Yates
Adam Yates
FOTO: Profimedia

Vse te težave bodo gotovo vplivale na pripravljenost in tudi sestavo ekip za vrhunec sezone tritedenskih dirk francosko pentljo Tour. Slovenski as, ki bo na dirki po Franciji, napadal peto zmago, novice zagotovo ne spremlja brez skrbi. Vsi omenjeni so namreč kandidati, da mu pomagajo pri boju z Jonasom Vingegaardom, Paolom Seixasom in drugimi.

giro kolesarstvo uae adam yates

Urška Žigart do zgodovinske uvrstitve na Vuelti

24ur.com Ni Pogačarja, ni panike: UAE Emirates dominira na dirki 'spodaj dol'
24ur.com Zaradi protestnikov odpovedali zadnjo etapo Vuelte in ceremonijo
24ur.com O'Connor najboljši na Džebel Džajs, Adams Yates odstopil
24ur.com Presenečenje v Parizu: Ruud zaradi poškodbe končal tekmovanje
24ur.com Adam Yates dobil bratski dvoboj, Pogačar Vingegaardu odščipnil štiri sekunde
24ur.com Simon Yates po pozitivnem testu zapustil Vuelto
24ur.com Marquez po novi točkovni ničli: Sezona je izgubljena, gledam proti naslednji
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
10. 05. 2026 12.25
To pa ni ravno spodbudna novica za pogija. Yates pa soler... Ob nepravem času. Upam, da bosta do toura porihtana.
Odgovori
+2
2 0
odlekiran
10. 05. 2026 13.09
Yates najbrž bo, Soler težko.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699