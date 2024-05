V ŽIVO: Vrhunci 12. etape dirke po Italiji

Razgibana etapa s trinajstimi vzponi, med njimi štirimi kategoriziranimi, je bila pisana na kožo ubežnikom. Julian Alaphilippe se je v beg podal že 125 kilometrov pred ciljem, večino časa je kolesaril z domačinom Mircom Maestrijem (Team Polti Kometa), na zadnjem vzponu deset kilometrov do cilja pa se je otresel še slednjega in s prednostjo več kot pol minute pred najbližjimi zasledovalci prečkal ciljno črto v Fanu od jadranski obali.

Enaintridesetletni član Soudal-Quick-Stepa je zabeležil 42. zmago v karieri, prvo na premiernem nastopu na Giru. Julian Alaphilippe se lahko zdaj pohvali z etapnimi zmagami na vseh treh največjih dirkah; na Touru je dobil šest etap, po eno pa ima po Španiji in Italiji.

Zmagovalec 12. etape Gira Julian Alaphilippe: "Ne, nisem načrtoval tega, pričakoval sem precej večjo skupino ubežnikov. Zato bi se najprej rad zahvalil svoji ekipi, ki je dobro nadzorovala prvih 60 kilometrov etape. Sam pa sem bil nato izredno osredotočen na vožnjo v ospredju. Verjel sem v to, da lahko zmagam, toda do zadnjega kilometra sem moral pritiskati na polno, saj sem slišal, da je Narvaez zelo blizu zadaj. Moje sanje so bile, da zmagam etapo na Giru in sedaj mi je to uspelo in seveda sem zelo vesel."

Tadej Pogačar je skozi cilj prišel več kot pet minut za zmagovalcem in je v skupnem seštevku zadržal dve minuti in 40 sekund prednosti pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe) ter 2:56 pred Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers).