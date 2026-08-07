Almeida kljub odstopu na Poljskem ostaja pomočnik Pogačarja v Španiji

Joao Almeida, ki je moral letos zaradi virusnega obolenja izpustiti italijanski Giro in francoski Tour, je bil v četrti etapi udeležen v množičen padec, zaradi bolečin v kolenu in gležnju pa ga njegova ekipa UAE Emirates ni spustila na start današnje etape.
Poleg Portugalca sta iz istega razloga dirko končala še dva člana UAE Team Emirates, Francoz Benoit Cosnefroy in Kolumbijec Sebastian Molano. "Zlomov ni, vsi trije pa se bodo vrnili domov na počitek pred prihajajočimi dirkami," je zapisala njihova ekipa na omrežju X.
Odsotnost Almeide, ki je sodil med glavne favorite dirke po Poljski, je v peti etapi izkoristil njegov ekipni kolega, Švicar Jan Christian. S pobegom navkreber dobra dva kilometra pred ciljem se je otresel glavnine, v ciljnem sprintu pa je imel več moči od Nemca Marca Brennerja v dresu Tudorja.
Christian, ki je letos januarja osvojil petetapno dirko AlUla Tour v Savdski Arabiji, se je v skupnem seštevku s 17. mesta prebil na četrto mesto (+ 0:18). Tretji je ostal Brenner (+ 0:15), nespremenjeni pa sta tudi prvi dve poziciji. Vodilni je Nizozemec Bart Lemmen (Visma Lease a Bike), ki ima šest sekund prednosti pred Italijanom Christianom Scaronijem.
Od treh predstavnikov Slovenije na dirki je bil znova najhitrejši Roman Jermakov (Bahrain Victorious), ki je zasedel 61. mesto s skoraj tremi minutami zaostanka za najhitrejšim. Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla) sta se skupaj pripeljala skozi cilj z več kot devetimi minutami zaostanka.
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