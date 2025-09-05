Almeida na legendarnem Angliruju ugnal Vingegaarda

Tretji je ciljno črto z zaostankom 28 sekund prečkal Avstralec Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), pred današnjo etapo tretjeuvrščeni Britanec Tom Pidcock (Q36,5) je bil sedmi (+1:16). Britanec je zadržal tretje mesto v generalni razvrstitvi, a zdaj zaostaja že 2:18 minute.

Portugalec je danes nadoknadil štiri bonifikacijske sekunde in v skupnem seštevku zaostaja 46 sekund za Dancem. Razlika do ostalih se je precej povečala.

Joao Almeida je bil iz skupine favoritov najmočnejši in najbolj pogumen, saj je na najtežjem delu klanca ves čas vozil na čelu in narekoval ritem, tesno za njim pa je bil Jonas Vingegaard . Slednji ni napadel oziroma ni mogel napasti, ob prihodu na vrh pa je Portugalec ostal spredaj tudi na delu, kjer je zelo težko prehiteti.

Več ekip je danes ubežnike držalo na varni razdalji, favoriti pa so se tako osredotočili tudi na boj za etapno zmago. Znova so, kot že nekajkrat ob prihodu v Španijo, propalestinski protestniki skušali ustaviti karavano, a so jih policisti hitro odstranili ob rob ceste.

Preostanek skupine najboljših je zadnji vzpon na Angliru (12,8 km/9,4 %) začel dobri dve minuti za zadnjimi ubežniki. Do najstrmejšega dela v zadnjih šestih kilometrih je prednost ubežnikov povsem skopnela, v skupini favoritov pa je bila le še peščica kolesarjev ob močno zastavljenem ritmu emiratov.

Prva sta popustila Pidcock in Američan Sepp Kuss, ki tako ni mogel več pomagati Vingegaardu. Almeida je sam nadaljeval proti vrhu, navijal ritem, a se Danca nikakor ni mogel znebiti, vendar tudi dvakratni zmagovalec Toura obenem ni mogel napasti in se odpeljati Portugalcu.

Ta je na vrhu, potem ko je dobro odpeljal tudi krajši zapleteni spust do cilj, ciljno črto prečkal pred Vingegaardom ter slavil 23. zmago v karieri in že deseto v sezoni, v kateri je dobil večino pomembnih dirk, na katerih nista nastopila Vingegaard in njegov slovenski ekipni kolega Tadej Pogačar.

Oba Slovenca na letošnji Vuelti, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak, ki je dolgo pomagal Almeidi, še nista prišla do cilja.

V soboto bo na sporedu še ena zahtevna gorska etapa od Avilesa do La Farrapone (135,9 km). Zadnji klanec do jezer Somieda je dolg 16,9 km s povprečnim naklonom 5,9 %, najtežji pa je v zadnjih šestih kilometrih.