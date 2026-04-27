Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Almeida zaradi bolezni odpovedal nastop na dirki po Italiji

Lizbona, 27. 04. 2026 15.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Joao Almeida

Portugalski kolesar ekipe UAE Emirates Joao Almeida je prek Instagrama potrdil, da ne bo nastopil na dirki po Italiji, kjer naj bi bil eden največjih izzivalcev glavnega favorita Danca Jonasa Vingegaarda. Moštveni kolega Tadeja Pogačarja je imel v zadnjem času težave z boleznijo, tako da se ni mogel ustrezno pripraviti na pomembno dirko.

"Bolezen v zadnjih mesecih je preveč vplivala na moje priprave in pomeni, da preprosto ne bom pravočasno pripravljen, kar je škoda, saj je to dirka, ki jo imam rad. Po pogovoru z ekipo smo se odločili, da je najbolje, da si vzamemo čas za počitek in se pozneje v sezoni osredotočimo na nove cilje. O teh se bomo pogovorili v naslednjih tednih," je sporočil Joao Almeida.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Portugalec nikoli ni natančno opredelil, kakšna bolezen ga ovira, mediji so namigovali na virusno okužbo, zaradi katere na začetku sezone ni kazal forme iz prejšnjih sezon, ko je zmagoval in se tudi na Giru že uvrščal na stopničke. Namesto njega bosta na Giru glavno vlogo v ekipi UAE Emirates-XRG prevzela Adam Yates in Jay Vine.

Nastop na Giru je danes odpovedal tudi Španec Mikel Landa. Kolesar ekipe Soudal-Quick-Step še ni povsem okreval po zlomu medenice, poškodoval se je pri padcu na dirki po Baskiji.

joao almeida dirka po Italiji bolezen odpoved nastopa

Med zmagami in bolečimi spomini

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669