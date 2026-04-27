Almeida zaradi bolezni odpovedal nastop na dirki po Italiji

"Bolezen v zadnjih mesecih je preveč vplivala na moje priprave in pomeni, da preprosto ne bom pravočasno pripravljen, kar je škoda, saj je to dirka, ki jo imam rad. Po pogovoru z ekipo smo se odločili, da je najbolje, da si vzamemo čas za počitek in se pozneje v sezoni osredotočimo na nove cilje. O teh se bomo pogovorili v naslednjih tednih," je sporočil Joao Almeida .

Portugalec nikoli ni natančno opredelil, kakšna bolezen ga ovira, mediji so namigovali na virusno okužbo, zaradi katere na začetku sezone ni kazal forme iz prejšnjih sezon, ko je zmagoval in se tudi na Giru že uvrščal na stopničke. Namesto njega bosta na Giru glavno vlogo v ekipi UAE Emirates-XRG prevzela Adam Yates in Jay Vine.

Nastop na Giru je danes odpovedal tudi Španec Mikel Landa. Kolesar ekipe Soudal-Quick-Step še ni povsem okreval po zlomu medenice, poškodoval se je pri padcu na dirki po Baskiji.