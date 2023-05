Almeida zmagal na zahtevni gorski etapi, Thomas oblekel rožnato majico

V zadnjih petih kilometrih sta pobegnila Joao Almeida in Geraint Thomas ter potem med seboj obračunala za etapno zmago, močnejši je bil Portugalec, ki je slavil sploh prvo etapno zmago na Giru, čeprav je leta 2020 kar 14 dni nosil rožnato majico.

Gorsko preizkušnjo, po kateri je brez rožnate majice po pričakovanjih ostal doslej vodilni Francoz Bruno Armirail (Groupama-FDJ), je odločil zadnji vzpon do Monte Bondoneja, dolg 21 km.

"Zelo sem zadovoljen, v štirih letih sem bil vselej blizu, a tako daleč. Danes mi je uspelo. Ekipa je bila izjemna, kot vedno. To je bil zahteven dan za noge, najzahtevnejši doslej. Toda tvegal sem. Če ne bi, nikoli ne vedel, ali mi bo uspelo," je po etapi dejal Portugalec.

Primož Roglič pa je sprva vozil v skupini treh kolesarjev z moštvenim sotekmovalcem Američanom Seppom Kusom in Ircem Eddiejem Dunbarjem (Jayco AIUla), nazadnje pa je Kus omagal, Roglič pa je bil v dvoboju z Ircem močnejši in si zagotovil tretje mesto, vendar si je nabral 25 sekund zaostanka.

Kisovčan je po etapi premočen takoj odhitel na dopinško kontrolo, kjer se je zadržal skoraj eno uro. Nato je odhitel do svoje družine, pozdravil njene člane vključno z izbranko Loro in otrokoma ter odhitel do klubskega kombija.

Izjav za slovenske medije na vrhu Monte Bondoneja ni dal, je pa za kratko ob hoji do vozila svoje ekipe spregovoril za nizozemski kolesarski podkast In Het Wiel.

Dejal je, da ga dogajanje v današnji etapi ni presenetilo. "Ne, ni me presenetilo, saj nisem edini, ki tu dirka," je uvodoma povedal o danes boljših tekmecih, Thomasu in Almeidi.