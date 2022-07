Enajsterica ubežnikov (brez Slovencev) nabrala že devet minut prednosti pred glavnino

Slovenski as Tadej Pogačar in tekmeci že poganjajo pedala na zahtevni 11. etapo od Albertvilla do vrha na prelazu Granon nad Serre Chevalierem. V tem mestu je pred petimi leti svoj prvi veliki trenutek na Touru doživel prav Pogačarjev rojak in tekmec Primož Roglič.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 14:41 Beg je bil neuspešen, ekipa UAE Team Emirates je brez težav ujela kolesarja Jumba-Visme in sedaj narekuje tempo glavnine icon-clock 14:17 Tiesj Benoot in Roglič sta se odločila za beg od glavnine v kateri je tudi Pogačar! 69 kilometrov do konca ... icon-clock 13:51 Še 77 kilometrov do konca etape, Pogačar za ubežniki zaostaja osem minut in pol ... dvakratni zmagovalec Toura ima etapo vseeno pod nadzorom. icon-clock 13:45 Pierre Latour (TotalEnergies) je osvojil prvi vrh na 11. etapi ... na vzponu na Montvernier je prehitel Simona Geschkeja v pikčasti majici. icon-clock 13:42 Na peklenskem vzponu na Montvernier je prvi omagal van der Poel!