Andrej Hauptman: Ko je najtežje, ko ga že marsikdo odpiše, takrat je Tadej najboljši

"Slovenci smo zaradi naše miselnosti in osredotočenosti na uspeh, na rezultat, prišli v položaj, ki ni najbolj enostaven. Težko se je bilo prebiti v svetovni vrh, prav vsi pa vedo, da je tam še težje ostati. Zdaj je čas, da stopimo vsi skupaj, da naredimo še korak naprej in ostanemo na tej ravni kar najdlje, " razmišlja Andrej Hauptman , športni direktor ekipe Združenih arabskih Emiratov, ki ji je Tadej Pogačar z izjemnimi rezultati pomagal do zastavljenega cilja – do, točkovno gledano, najuspešnejše ekipe na lestvici Mednarodne kolesarske zveze.

"Že res, da govorimo o dirki po Franciji, ampak to ni edina zelo pomembna dirka za Tadeja. Za njim je fantastična sezona, premikal je meje, zmagal Flandrijo, kar se mu v karieri še ni zgodilo. In tudi, ko je bil pod največjim pritiskom, ko so ga mnogi že odpisali, je pokazal zobe. V mislih imam dirko po Lombardiji, kjer je vedel, da zmaga prinaša na eni strani fantastičen zaključek sezone zanj, po drugi strani pa priložnost, da kot ekipa zasedemo vrh v točkovanju Mednarodne kolesarske zveze. Zmagal je v slogu in znova navdušil," je dodal Hauptman ob našem obisku, ko je spregovoril tudi o temah, kot so cilji za prihodnost, izjemni slovenski dosežki na ravni svetovne serije, kako je bilo nekoč in kako je danes, pa tudi o opremi, ko je še sam dirkal in o tehnološkem napredku kolesarstva, primerljivim z motociklizmom in razredom motoGP.