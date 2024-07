Armstrong: Pogačarju svetujem, da ne izstopa preveč

OGLAS

Vprašanja so se pojavila glede presenetljivega napada Tadeja Pogačarja v 17. etapi. Medtem ko so se on in tekmeca Jonas Vingegaard ter Remco Evenepoel približevali cilju z begom, ki je osvojil etapo, bi rumena majica običajno končala bolj sproščeno. Namesto tega je Pogačar napadel in pridobil dve sekundi prednosti pred Dancem. S pomembnim vodstvom, če ne bo prišlo do nepredvidenih dogodkov, se zdi, da je Pogačar na poti, da osvoji Tour de France. Predvsem po današnji, 19. etapi, ko je razlika med prvima zasledovalcema še narasla, pa se zdi, da je zmaga, če se ne zgodi kaj nepredvidljivega, Pogačarjeva.

Armstrong je januarja 2013 v intervjuju z Oprah Winfrey priznal uporabo prepovedanih substanc, kar je pretreslo svet športa. Priznal je uporabo EPO, transfuzij krvi, testosterona in drugih prepovedanih substanc, ki so mu pomagale doseči vrhunske rezultate, vključno z osvojitvijo kar sedmih dirk po Franciji. Zaradi tega je izgubil svoje naslove in postal simbol ene največjih prevar v zgodovini športa.

Lance Armstrong leta 2013 v pogovoru z Oprah, kjer je priznal svoje grehe iz preteklosti. FOTO: Reuters icon-expand

Resnično ni bilo potrebno tako napasti, je Američan pripomnil v svojem podkastu. Dodal pa je še: "To bo samo pritegnilo več pozornosti na Pogačarja. Če že obstajaj ugibanja o njegovih dosežkih, to zagotovo ne pomaga. Poleg tega mu to ne prinaša nobenih koristi."

Lance Armstrong FOTO: Reuters icon-expand

"Ne samo znotraj pelotona, ampak tudi v medijih. Če bi lahko svetoval Pogačarju: poskusi ostati v ozadju. Včasih moraš upoštevati, kako te ljudje dojemajo", je nadaljeval. "Kot kolesar moraš vedeti, da Tour ni samo športni dogodek, ampak tudi političen."

Tadej Pogačar slavi zmago na 15. etapi dirke po Franciji. FOTO: Profimedia icon-expand

Armstrong dobro ve, kako je z ohranjanjem javne podobe. Leta je z energičnimi novinarskimi konferencami in nastopi v medijih zanikal govorice o dopingu in zavajal večino javnosti.

Lance Armstrong je ves čas zanikal uporabo dopinga. FOTO: Reuters icon-expand