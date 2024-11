Armstrong: Tour v 99 od 100 primerov dobi najboljši kolesar

"Prebral sem nekatere komentarje, ki trdijo, da skušajo organizatorji Toura z določanjem trase premagati Tadeja Pogačarja. To poslušamo vsako leto, a nikakor ni pomembno," je bil jasen najbolj znani grešnik v svetu kolesarstva, ki so mu odvzeli vseh sedem zmag na Dirki po Franciji.

"Vedno sem se šalil, da bi v vsakem primeru, tudi če bi določili 21 kriterijev okoli Pariza, morali najti način, kako priti do zmage. Pogačar bo moral preučiti traso in najti pot do rumene majice. Najboljši kolesarji na svetu se vedno pripravijo za največje dirke. To je Tour in v 99 od 100 primerov zmaga najboljši," je še dodal Lance Armstrong.