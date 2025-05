Asgreen zmagovalec 'slovenske' etape, zaradi padca v glavnini Roglič ob 48 sekund proti vodilnemu del Toru

Kolesarji na 108. dirki po Italiji so opravili s 14. etapo, ki je karavano popeljala tudi v Slovenijo. S ciljem v Novi Gorici se je zmage razveselil danski kolesar Kasper Asgreen, slovenski as Primož Roglič pa je imel vnovič smolo in je zaradi padca v glavnini izgubil 48 sekund proti vodilnemu v skupnem seštevku Gira Isaacu del Toru.