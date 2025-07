Avtomobil Visme namenoma zavrl tik pred Pogačarjem? Pricurljal je video ...

Pisali smo že, da je Tadej Pogačar med vožnjo na startno črto 18. etape dirke po Franciji trčil v avtomobil Visma-Lease a Bika, ekipe svojega danskega tekmeca Jonasa Vingegaarda. Pogačar je doživel šok, vendar sta jo tako on kot njegovo kolo odnesla brez posledic. Sedaj je v javnost pricurljal video nesrečnega dogodka s srečnim koncem. Mnogi na spletu pa špekulirajo in se sprašujejo, če je avto nizozemske ekipe namenoma in načrtno močno zaviral tik pred Slovencem ...