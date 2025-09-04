Svetli način
Kolesarstvo

Peta etapna zmaga Pogačarjeve ekipe na Vuelti, Ayuso še drugič prvi

Madrid, 04. 09. 2025 19.17 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
2

Juan Ayuso je po sedmi dobil še 12. etapo letošnje kolesarske dirke po Španiji. 22-letni Španec je v četrtek po 145 km od Lareda do Los Corralesa de Buelne svoji ekipi UAE, ki jo bo po sezoni zapustil, priboril že peto zmago na letošnji španski pentlji.

V finišu dvojice kolesarjev je imel v sprintu Juan Ayuso v zadnjih metrih več moči od rojaka Javierja Rome (Movistar). S 13 sekundami zaostanka je bil tretji Francoz Brieuc Rolland (Groupama FDJ). Dan pred kraljevo etapo dirke z gorskim ciljem v Angliruju so favoriti za skupno zmago nadzorovali dogajanje v glavnini in varčevali moči.

Vodilni Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in druščina so za zmagovalcem zaostali več kot šest minut. V skupnem seštevku se ni spremenilo nič. Danec ima še vedno 50 sekund rednosti pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates-XRG).

V petek se na dirki pričakuje spremembe, saj kolesarje čaka 203 km dolga etapa z 12-kilometrskim zaključnim vzponom na Angliru, s povprečnim naklonom 9,8 in največjim 23,5 odstotka, in skupaj kar 4000 metri višinske razlike.

Bolj kot sama etapa in nastopi kolesarjev so danes odmevali odzivi na propalestinske proteste na sredini etapi, predčasen zaključek in grožnje s smrtjo uperjene proti izraelski kolesarski ekipi. V Bilbau in okolici je bilo videti številne palestinske zastave, a je vse ostalo mirno. Oscar Guerrero, športni vodja izraelske ekipe, ki se je odločila ostati na Vuelti, pa je priznal: "Strah nas je."

V pogovoru za radio Onda Cero je dobesedno prosil, naj nihče ne napade ekipe. Posebej po dogodkih v zadnjih dneh, kjer se je zvrstilo kar nekaj situacij, ki so jih naredili propalestinski protestniki in ogrozili kolesarje na dirki. V moštveni vožnji so demonstranti celo na silo ustavili izraelsko ekipo, kar pospremljeno z grožnjami s smrtjo za kolesarje pomeni izjemno nevarnost.

A umik z dirke za ekipo ne pride v poštev. "Vsak takšen primer bi bil pomembna poteza za ves kolesarski šport. Ne gre le za ekipo Israel-Premier Tech ampak za vse ekipe v kolesarstvu zdaj in v prihodnje," so zapisali v ekipi.

kolesarstvo vuelta ayuso
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DaveKodryn
04. 09. 2025 19.39
kaj jim to pomaga oz so kar kmalu spremenili načrt, da dirkajo na etapne zmage, ko jim je postalo jasno, da dirke (GC) ne morejo zmagati, pa še skregali so se..Jonasa trenutno pač ne more premgati nihče drug kot Pogi!.in pa on sam!!
ODGOVORI
0 0
Ice_Cat
04. 09. 2025 19.35
Vec ko o sami dirki ste se razpisal o izraelu
ODGOVORI
0 0
