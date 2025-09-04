Peta etapna zmaga Pogačarjeve ekipe na Vuelti, Ayuso še drugič prvi

V finišu dvojice kolesarjev je imel v sprintu Juan Ayuso v zadnjih metrih več moči od rojaka Javierja Rome (Movistar). S 13 sekundami zaostanka je bil tretji Francoz Brieuc Rolland (Groupama FDJ). Dan pred kraljevo etapo dirke z gorskim ciljem v Angliruju so favoriti za skupno zmago nadzorovali dogajanje v glavnini in varčevali moči.

Vodilni Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in druščina so za zmagovalcem zaostali več kot šest minut. V skupnem seštevku se ni spremenilo nič. Danec ima še vedno 50 sekund rednosti pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates-XRG).

V petek se na dirki pričakuje spremembe, saj kolesarje čaka 203 km dolga etapa z 12-kilometrskim zaključnim vzponom na Angliru, s povprečnim naklonom 9,8 in največjim 23,5 odstotka, in skupaj kar 4000 metri višinske razlike.

Bolj kot sama etapa in nastopi kolesarjev so danes odmevali odzivi na propalestinske proteste na sredini etapi, predčasen zaključek in grožnje s smrtjo uperjene proti izraelski kolesarski ekipi. V Bilbau in okolici je bilo videti številne palestinske zastave, a je vse ostalo mirno. Oscar Guerrero, športni vodja izraelske ekipe, ki se je odločila ostati na Vuelti, pa je priznal: "Strah nas je."