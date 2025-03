Ayuso dobil dirko od Tirenskega do Jadranskega morja

Španec Juan Ayuso je skupni zmagovalec kolesarske dirke med Tirenskim in Jadranskim morjem

Jonathan Milan, član ekipe Lidl-Trek, je tako prišel še do druge etapne zmage na tej 60. izvedbi dirke. Milan je po zadnji etapi, 147 kilometrov dolgi preizkušnji med krajema Porto Potenza Picena in San Benedetto del Tronto, prišel tudi do majice, ki nagradi najboljšega po točkah.

"Zelo sem vesel te druge zmage. To je bil velik cilj naše ekipe," je za italijansko radiotelevizijo RAI povedal Milan. Ta je v sprintu ugnal Irca Sama Bennetta (Decathlon AG2R La Mondiale) in Nizozemca Olava Kooija (Visma Lease a Bike), zaključek pa je zaznamoval tudi padec več kolesarjev, ki ga je povzročila smola Francoza Paula Magnierja.

Ta je sicer etapo končal na zadnjem mestu, ni pa je eden od Slovencev, Domen Novak, sicer skupno 53. Od Slovencev je bil v etapi najboljši Gal Glivar (Alpecin), ki je bil 17. Luka Mezgec (Jayco AlUla) je bil 104. Skupno je bil Glivar 74., Mezgec pa 126.

Moštveni kolega slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja v ekipi iz Združenih arabskih emiratov Ayuso, lani je bil na tej dirki drugi za Dancem Jonasom Vingegaardom, je v cilj prišel z glavnino ter se veselil druge zmage na večetapnih dirkah po Baskiji 2024. Dvaindvajsetletnik je sicer letos dobil tudi dirki Trofeo Laigueglia in Drome Classic.