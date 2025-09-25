Ayuso iz Pogačarjevih emiratov v Lidl-Trek

23-letnik iz Barcelone je z novo ekipo podpisal petletno pogodbo do leta 2030. V začetku septembra so pri UAE v sporočilu za javnost zapisali, da so predčasno prekinili pogodbo s Juanom Ayusom "zaradi razhajanja mnenj glede načrtov za razvoj ekipe v prihodnosti".

Ayuso je v trenutno najboljšem moštvu na svetu po izjemnem razvoju Mehičana Isaaca del Tora in po moči trenutno drugega Portugalca Joaa Almeide padel po hierarhični lestvici, na vrhu katere je nesporni vladar Tadej Pogačar.

Na prvi prost dan letošnje dirke po Španiji so tako pri UAE zapisali, da se bodo po koncu sezone razšli z Ayusom, nato pa so se hitro pojavile govorice, da je blizu prestopa v ekipo Lidl-Trek, kar je ameriško moštvo tudi uradno potrdilo.

Ayuso je v karieri dosegel 16 zmag, od tega osem to sezono, med njimi so tudi slavja v etapah na dirkah po Španiji, Italiji, Kataloniji in Tirreno-Adriaticu. Na tritedenskih dirkah nastopa petič, ob debiju na Vuelti pa je leta 2022 zasedel tretje mesto. Leto kasneje je bil četrti, lani pa ni končal Toura, kot tudi letos ne Gira.

"Zelo sem navdušen. Pridružitev Lidl-Treku je začetek pomembnega poglavja v moji karieri in motiviran sem, da se kot kolesar še naprej razvijam. Spremembe vedno prinašajo novo energijo in ambicije, zato komaj čakam, da začnem," je za spletno stran svoje nove ekipe dejal Ayuso.