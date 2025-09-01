Ayuso ne bo več Pogačarjev moštveni kolega

"Juan je bil dragocen talent in hvaležni smo za vse, kar smo skupaj ustvarili. Hkrati je naš športni projekt vedno temeljil na kontinuiteti, skupinski harmoniji in gradnji zmagovalne ekipe. Verjamemo, da je ta odločitev, v najboljšem interesu obeh strani, najbolj skladna z vrednotami, ki opredeljujejo našo organizacijo. UAE Team Emirates – XRG bo nadaljeval svojo pot rasti in razvoja, prepričan, da identiteta in moč ekipe ostajata temelj. Juanu želimo veliko uspeha v prihodnosti," je ob tem dejal Mauro Gianetti, direktor ekipe UAE Team Emirates – XRG.

Španec Juan Ayuso se je ob tej priložnosti zahvalil ekipi za podporo in priložnosti, ki so mu jih dali v teh letih. "Dobival sem možnost rasti in tekmovanja ob najboljših, in vem, da bo vse, kar sem se naučil, vedno del moje profesionalne izkušnje. Zdaj čutim, da je čas, da stopim na drugačno pot, z enakim navdušenjem."