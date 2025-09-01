Svetli način
Kolesarstvo

Ayuso ne bo več Pogačarjev moštveni kolega

Ljubljana, 01. 09. 2025 19.44 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V.
UAE Team Emirates – XRG, za katero vozi slovenski as Tadej Pogačar, in španski kolesar Juan Ayuso sta se sporazumno dogovorila o predčasni prekinitvi pogodbe, ki je bila prvotno sklenjena do leta 2028. Ayuso bo zdaj ostal na seznamu ekipe do konca leta 2025, potem ko je bila odločitev sprejeta zaradi razlik v viziji razvojnih načrtov in usklajenosti s športno filozofijo ekipe.

"Juan je bil dragocen talent in hvaležni smo za vse, kar smo skupaj ustvarili. Hkrati je naš športni projekt vedno temeljil na kontinuiteti, skupinski harmoniji in gradnji zmagovalne ekipe. Verjamemo, da je ta odločitev, v najboljšem interesu obeh strani, najbolj skladna z vrednotami, ki opredeljujejo našo organizacijo. UAE Team Emirates – XRG bo nadaljeval svojo pot rasti in razvoja, prepričan, da identiteta in moč ekipe ostajata temelj. Juanu želimo veliko uspeha v prihodnosti," je ob tem dejal Mauro Gianetti, direktor ekipe UAE Team Emirates – XRG.

Španec Juan Ayuso se je ob tej priložnosti zahvalil ekipi za podporo in priložnosti, ki so mu jih dali v teh letih. "Dobival sem možnost rasti in tekmovanja ob najboljših, in vem, da bo vse, kar sem se naučil, vedno del moje profesionalne izkušnje. Zdaj čutim, da je čas, da stopim na drugačno pot, z enakim navdušenjem."

mahar123
01. 09. 2025 21.03
Super..še iz Vuelte naj spoka
Korošec77
01. 09. 2025 20.48
+1
Ja v katero moštvo pa gre?
Roko66
01. 09. 2025 20.47
+1
Mauro Gianetti ..se mu zahvaljuje,ker je končno nekdo spoznal,kakšno umazano igro igra celotno UAE moštvo!
PoldeVeliki
01. 09. 2025 20.31
+3
Končno.
