Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Ayuso z etapno zmago zacelil nekaj ran, skupno vodi Traeen

Huesca, 29. 08. 2025 17.52 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Andorre la Velle do vrha Cerlerja (188 km) nad Huesco je slavil iz ubežne skupine. Skupno vodstvo je ohranil Norvežan Torstein Traeen, medtem ko med favoriti kljub nekaj napadom ni prišlo do razlik.

Juan Ayuso
Juan Ayuso FOTO: Profimedia

Tako kot četrtkova šesta se je tudi današnja sedma etapa s ciljnim vzponom končala s slavjem kolesarja iz ubežne skupine. Danes je bila ta še malce bolj zvezdniška s prisotnostjo Juana Ayusa, ki je v četrtek po krizi na zadnjem klancu izgubil slabih osem minut in izpadel iz boja za skupno zmago. Danes je to dejstvo izkoristil in se skupaj s četrtkovim etapnim zmagovalcem in ekipnim kolegom Jayem Vinom podal v beg. Dvojec emiratov, predvsem omenjeni Avstralec, je v ospredju delal dobro in pripravil teren za kasnejši napad 22-letnega Španca.

Eden izmed favoritov pred začetkom Vuelte je na zadnjem klancu hitro napadel, se sprva otresel večine tekmecev, nato pa je poskusil še enkrat in ostal sam do cilja na Cerlerju (12,1 km/5,9 %). Ciljno črto je prečkal 1:15 minute pred Italijanom Marcom Frigom (Israel-Premier Tech) in 1:21 pred Špancem Raulom Garcio Pierno (Arkea-B&B Hotels).

V ozadju je potekal boj najboljših v skupnem seštevku. Dobro delo je opravil Torstein Traeen, ki je obdržal rdečo majico vodilnega, potem ko jo je oblekel zavoljo četrtkovega uspešnega pobega. Ekipa Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) je narekovala ritem in sprva preprečevala napade glavnih tekmecev, nato pa so pospešili emirati za Joaa Almeido. Čeprav je Portugalec močno pritisnil na pedala, se Vingegaarda in Italijana Giulia Cicconeja (Lidl-Trek) ni mogel znebiti. Kasneje se je skupina ob pomanjkanju sodelovanja združila, do razlik pa ni več prišlo.

Preberi še Vine slavil na prvi gorski etapi, Vingegaard oddal rdečo majico

Skupno je tako Traeen zadržal vodstvo in ima pred drugim Vingegaardom še naprej 2:33 minute naskoka, Almeida na tretjem mestu zaostaja 2:41 minute, Ciccone na četrtem pa še sekundo več. "To je bil dokaj soliden dan na kolesu. Nismo želeli preveč pritiskati in trošiti ekipe, vseeno pa je bil zadnji vzpon zelo zahteven. Lahko smo zadovoljni. Če bi želeli, bi se lahko borili za etapno zmago, a moramo gledati tudi na ekipo. Drugi in tretji teden bosta zahtevna in potrebovali bomo vse razpoložljive moči," je v izjavi za Eurosport dejal Vingegaard.

Oba Slovenca na dirki nista bila v ospredju. Domen Novak je kot vselej delal za svojega kapetana v ekipi emiratov, medtem ko Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) čaka na še kakšno priložnost v begu.

V soboto bo na sporedu osma etapa. Kolesarje čaka ob koncu pretežno ravninska trasa od Monzona do Zaragoze (163,5 km), kjer se obeta sprint glavnine.

Izidi, 7. etapa, Andorra la Vella - Cerler (188 km):
1. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates-XRG) 4:49:41

2. Marco Frigo (Ita/Israel-Premier Tech) + 1:15

3. Raul Garcia Pierna (Špa/Arkea-B&B Hotels) 1:21

4. Harold Tejada (Kol/XDS Astana) 1:28

5. Sean Quinn (ZDA/EF Education-EasyPost) isti čas

6. Kevin Vermaerke (ZDA/Picnic PostNL)

7. Eduardo Sepulveda (Arg/Lotto)

8. Brieuc Rolland (Fra/Groupama-FDJ) 2:17

9. Marc Soler (Špa/UAE Team Emirates-XRG) 2:30

10. Tom Pidcock (VBr/Q36,5) 2:35

...

19. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) isti čas

20. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)

70. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) 14:51

144. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 20:31

- skupni seštevek (7/21):
1. Torstein Traeen (Nor/Bahrain-Victorious) 25:18:02

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 2:33

3. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) 2:41

4. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 2:42

5. Lorenzo Fortunato (Ita/XDS Astana) 2:47

6. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) 2:49

7. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansghrohe) 2:53

8. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansghrohe) isti čas

9. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 2:55

10. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 2:58

...

124. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) 51:11

165. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 1:10:29

kolesarstvo vuelta
Naslednji članek

Omrzel zadnji dan Avenirja močno popustil

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slayer2
29. 08. 2025 19.10
-1
Vinograd se bo spet samo šlepal!!!
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189