Ayuso z etapno zmago zacelil nekaj ran, skupno vodi Traeen

Tako kot četrtkova šesta se je tudi današnja sedma etapa s ciljnim vzponom končala s slavjem kolesarja iz ubežne skupine. Danes je bila ta še malce bolj zvezdniška s prisotnostjo Juana Ayusa, ki je v četrtek po krizi na zadnjem klancu izgubil slabih osem minut in izpadel iz boja za skupno zmago. Danes je to dejstvo izkoristil in se skupaj s četrtkovim etapnim zmagovalcem in ekipnim kolegom Jayem Vinom podal v beg. Dvojec emiratov, predvsem omenjeni Avstralec, je v ospredju delal dobro in pripravil teren za kasnejši napad 22-letnega Španca.

Eden izmed favoritov pred začetkom Vuelte je na zadnjem klancu hitro napadel, se sprva otresel večine tekmecev, nato pa je poskusil še enkrat in ostal sam do cilja na Cerlerju (12,1 km/5,9 %). Ciljno črto je prečkal 1:15 minute pred Italijanom Marcom Frigom (Israel-Premier Tech) in 1:21 pred Špancem Raulom Garcio Pierno (Arkea-B&B Hotels).

V ozadju je potekal boj najboljših v skupnem seštevku. Dobro delo je opravil Torstein Traeen, ki je obdržal rdečo majico vodilnega, potem ko jo je oblekel zavoljo četrtkovega uspešnega pobega. Ekipa Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) je narekovala ritem in sprva preprečevala napade glavnih tekmecev, nato pa so pospešili emirati za Joaa Almeido. Čeprav je Portugalec močno pritisnil na pedala, se Vingegaarda in Italijana Giulia Cicconeja (Lidl-Trek) ni mogel znebiti. Kasneje se je skupina ob pomanjkanju sodelovanja združila, do razlik pa ni več prišlo.