Bahrain Victorious odgovarja Rogliču: Wright ni kriv za nesrečo

Roglič se z nesrečo na Vuelti nikakor ne more sprijazniti. "Vprašal sem se, kako je to mogoče. Moj sklep je, da je način, kako se je zgodila nesreča, nesprejemljiv. Nesreče ni povzročila slaba cesta ali pomanjkanje varnosti, ampak obnašanje kolesarja. Nimam oči na hrbtu, če bi jih imel, bi se nesreči izognil. Wright je prišel od zadaj, mi spodnesel krmilo, preden sem se zavedel, sem bil na tleh," je svoje mnenje izrazil Roglič.

Primož Roglič , ki si v krogu družine zdravi rane po padcu, tako telesne kot tudi psihološke, je za spletno stran svoje nizozemske ekipe dejal, da se nesreča ne bi smela zgoditi. " Ljudje gredo naprej, kot da je vse v najlepšem redu, zame to ne velja. To ni način. To želim jasno povedati," je dejal Zasavec, ki o tem, ali bo letos še dirkal, za zdaj noče govoriti.

Medtem so pri ekipi Bahrain Victorius v odzivu zapisali, da stojijo ob strani Wrightu, zmotilo jih je tudi to, da so se pri Jumbo-Vismi odločili za javne obtožbe. "Tik pred koncem 19. etape Vuelte, ko so bili kolesarji še vedno na cesti, je ekipa Jumbo-Visma na svoji spletni strani objavila izjavo o nesreči v ciljni ravnini 16. etape, zaradi katere je Primož Roglič odstopil od dirke. V zapisu tako trikratni zmagovalec Vuelte kot generalni direktor ekipe močno namigujeta, da je za incident in poškodbe Slovenca kriv naš kolesar Fred Wright," so uvodoma zapisali pri bahrajnski ekipi.

Dodali so, da stojijo ob strani Wrightu. "Prepričani smo, da je šlo za dirkaški incident. Na žalost so nesreče del našega športa in to ni ne prva ne zadnja, čeprav se kolesarji trudijo, da bi se jim izognili. Tudi posnetek dirke to potrjuje: naš kolesar pred nezgodo ne odstopa od svoje dirkalne linije," so poudarili.