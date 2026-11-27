Matej Mohorič je pri bahrajnski ekipi že od leta 2018, tako da bo po izteku nove pogodbe v njej več kot desetletje. Kolesar, ki ima v karieri 25 zmag, je v tej sezoni najboljšo uvrstitev vpisal na zadnji etapi dirke po Franciji, ko je bil šesti. Deset let mlajši Roman Jermakov je v prvi ekipi Bahrain Victoriousa od leta 2025, doslej ima eno zmago v karieri, in sicer je konec junija slavil na državnem prvenstvu v cestni preizkušnji. V vožnji na čas je bil podprvak.