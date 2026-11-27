Matej Mohorič je pri bahrajnski ekipi že od leta 2018, tako da bo po izteku nove pogodbe v njej več kot desetletje. Kolesar, ki ima v karieri 25 zmag, je v tej sezoni najboljšo uvrstitev vpisal na zadnji etapi dirke po Franciji, ko je bil šesti. Deset let mlajši Roman Jermakov je v prvi ekipi Bahrain Victoriousa od leta 2025, doslej ima eno zmago v karieri, in sicer je konec junija slavil na državnem prvenstvu v cestni preizkušnji. V vožnji na čas je bil podprvak.
Matevž Govekar, ki je pri 26 letih, je v ekipi od leta 2022, za zdaj je pri štirih kariernih zmagah, zadnje tri je dosegel pred dvema letoma. Eno boljših uvrstitev v tej sezoni je vpisal na dirki po Španiji, ko je bil v 11. etapi deveti. Člana Bahrain Victoriousa sta, mkot še piše STA, tudi 21-letni Žak Eržen, ki ima pogodbo še za naslednje leto, in 20-letni Jakob Omrzel, ki bo v ekipi vsaj do 2029.
Ekipa Bahrain Victorious je profesionalna kolesarska ekipa WorldTour ravni, ki je bila ustanovljena leta 2017 s podporo kraljeve družine Bahrajna. Cilj ekipe je promovirati državo Bahrajn in njene vrednote na globalni ravni prek vrhunskega kolesarstva, hkrati pa v svojih vrstah združuje ene najboljših kolesarjev in strokovnjakov na svetu.
Vožnja na čas ali kronometer je kolesarska disciplina, v kateri kolesarji nastopijo posamično ali v ekipah ter prevozijo določeno progo s ciljem doseči najhitrejši možni čas. Za razliko od običajnih cestnih etap kolesarji vozijo sami in ne v zavetrju skupine, kar zahteva izjemno aerodinamično držo, enakomerno porazdelitev moči in specializirano opremo.
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