Beg ima slabi dve minuti prednosti, Pogačar varno v glavnini

Pretežno ravninska etapa se je pričela v mestu Acqui Terme, po 190 kilometrih pa se bo zaključila v Andori. Za beg so se odločili Lilian Calmejane (Intermarche - Wanty), Francisco Munoz (Polti Kometa) in Stefan de Bod (EF Education - EasyPost). Privozili so si petminutno prednost, ki pa vse bolj kopni.

Sredi etape so morali sicer šprinterji "preživeti" 7,5 kilometra dolg vzpon s 4,8-odstotnim povprečnim naklonom na Melogno. Pred klancem je sledil še vmesni šprint, ki je pripadel Špancu Munozu, na vrh vzpona pa je prvi prispel Calmejane, ki je nato zaključil z begom, saj je dosegel kar je želel.

Ob vzpenjanju sta se mučila Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL) in Fernando Gaviria (Movistar), ki pa sta kasneje na spustu vendarle uspela nadoknaditi zaostanek za glavnino, na čelo katere se je postavil Slovenec Jan Tratnik (Visma - Lease a Bike).

Biniam Girmay (Intermarche - Wanty) je v deževnih razmerah dvakrat izgubil nadzor nad kolesom, padca pa sta mu povzročila prevelike bolečine, da bi lahko nadaljeval tritedensko dirko. Afričan je tako šesti tekmovalec, ki je predčasno zaključil Giro. Doslej so odstopili še: Robert Gesink (Visma - Lease a Bike), Simon Carr (EF Education - EasyPost), Edward Dunbar (Jayco AlUla), Bram Welten (dsm-firmenich PostNL) in Torstein Traeen (Bahrain - Victorious).

Zadnji trije kilometri bodo za kolesarje v večji meri predstavljali vožnjo navzdol, na koncu pa se cesta vendarle poravna in omogoča šprinterjem dobre pogoje za zaključno fazo.

Profil četrte etape Gira: