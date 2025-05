Beg znotraj bega Nemcu Denzu

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) ima tako še naprej 41 sekund naskoka pred drugouvrščenim Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost) in 51 pred Britancem Simonom Yatesom (Visma-Lease a Bike) na tretjem mestu. Etapi za spremembe v skupnem seštevku prihajata v petek in soboto, ko kolesarje čakajo številni zahtevni klanci, vključno s sobotnim mitskim makadamskim vzponom Colle delle Finestre.

Najboljši v seštevku so posledično v lažji etapi hranili moči, pričakovano pa so za etapno zmago obračunali ubežniki. Teh se je po hitrem začetku v ospredju znašlo kar 36, a je bilo med njimi veliko izjemnih sprinterjev. Zaradi vseh razpoložljivih moči v ubežni skupini so se po prihodu v zadnjih 50 ravninskih kilometrov vrstili napadi znotraj bega, odlepiti pa se je uspelo 11 kolesarjem. Tudi znotraj te skupine pa je 19 km pred ciljem napadel Nico Denz in si hitro privozil zajetno prednost.