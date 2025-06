Belgijcu gre prevlada Pogačarja v nos: Ne sme pozabiti na ponižnost

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand

Tadej Pogačar je še enkrat več dokazal, da je najboljši kolesar na svetu. Njegova nedavna zmaga na kriteriju po Dofineji ni zgolj potrditev izjemne forme pred Tourom, temveč tudi nova epizoda v zgodbi, ki bi morala navduševati, a očitno koga tudi moti. Slovenski šampion, ki bo čez nekaj dni v Franciji naskakoval svojo četrto zmago na največji dirki na svetu, je na Dofineji pokazal moč in neustavljivost. Sprva je v kronometru zaostal za Remcom Evenepoelom in Jonasom Vingegaardom, a nato že v prvi gorski etapi konkurenci jasno pokazal, kdo je glavni. Premoč, ki ji ni para, in zaslužena končna zmaga. "Že med dirko sem se lahko ohladil in okreval, ne pa med sedenjem na valjih po njej, kar mi omogoča, da po koncu skrajšam čas za novinarska vprašanja," so Pogačarja po zmagi citirali na belgijski televiziji RTL Sports, čeprav ni povsem jasno, kdaj in kje naj bi aktualni svetovni prvak to izjavil.

Ko premoč postane težava

Nekdanji belgijski vrhunski kolesar Philippe Gilbert, ki je bil sam nekoč sinonim za napadalno in srčno kolesarstvo, se je na račun tega odločil za javno kritiko Pogačarja. Zmotilo ga je, da slovenski as po etapah deluje sveže in da je sposoben podajati izjave brez vidnih znakov utrujenosti. Očitno ga moti, da preveč zmaguje in da s svojo superiornostjo "iritira" konkurenco. Gilbert je zadevo komentiral na svoj način: "To je moteče vsekakor. Moraš se postaviti v kožo nasprotnikov. Videli smo, kako izmučen je v cilj prispel Vingegaard. Slonel je na balanci in komaj dihal. (Florian) Lipowitz je bil na koncu moči. Remco (Evenepoel) je prispel v cilj v zaostanku in povsem prešvican. Govorimo o najboljših kolesarjih in to je šokantno." Belgijec, ki se lahko pohvali z etapno zmago na Touru, Giru in Vuelti ter številnimi uspehi na enodnevnih klasikah, je nadaljeval z vihanjem nosu nad Pogačarjevo dominanco.

Philippe Gilbert FOTO: Profimedia icon-expand

"Bojim se, da jih bo Pogačar s tem začel iritirati. Že sedaj jih, ko tako dominira. Premaguje najboljše na večdnevnih dirkah in na klasikah. Bojim se, da bo prišlo do negativnih reakcij. Mediji njegov pristop vse manj cenijo. Pogačar dirka na zelo visokem nivoju, svoje nasprotnike uničuje. Zanj bo to mogoče postalo nekaj normalnega, a to si ne sme privoščiti. Ne sme pozabiti na ponižnost in spoštovanje nasprotnikov," je zaključil Gilbert. Toda kje smo pristali, da nekoga grajamo zaradi izjemnosti? Da nekdo, ki vlaga leta trdega dela, ki s svojo lahkotnostjo razorožuje največje tekmece, postane tarča očitkov o domnevni ošabnosti? Dobro vemo, da je Pogačar vselej zelo spoštljiv in dober do nasprotnikov. To je med drugim dokazal tudi na lanski dirki po Italiji, ko je po zmagi drugouvrščenemu Italijanu Giuliem Pellizzariju podaril svoja očala in rožnato majico. Tudi na Dofineji je enega izmed mladih podpornikov nagradil z očali.

