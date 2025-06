Belgijcu Meeusu v sprintu šesta etapa dirke po Švici

Francoz je sicer v peti etapi zaostal, a njegov zaostanek je še vedno predstavljal nevarnost, tako da mu konkurenti nikakor niso dovolili, da bi se še tremi somišljeniki odpeljal preveč naprej.

Gregoire je to sam uvidel, 44 kilometrov pred ciljem je zmanjšal ritem in pustil Švicarjema Stefanu Küngu in Mauru Schmidu ter Avstralcu Harry Sveeny, da sami nadaljujejo beg. Bili so složni, se dobro borili, a sprinterske ekipe, v prvi vrsti Lotto, ki je računal na Arnada De Liea, jim vendarle niso dopustile, da bi v cilj prišli pred glavnino.

Točno kilometer pred ciljem so jih ujeli, Küng, specialist za kronometer, je nato še enkrat poskusil, a daleč ni prišel. Odločil je sprint, po katerem se je 13. zmage v karieri veselil Jorgi Meeus.