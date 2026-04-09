Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Belgijska kolesarska legenda spet v bolnišnici

Bruselj, 09. 04. 2026 17.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Eddy Merckx

Legendarni belgijski kolesar Eddy Merckx je zaradi težav s kolkom znova v bolnišnici, ob sklicevanju na več virov poroča belgijska tiskovna agencija Belga. Gre za najnovejši zaplet po zlomu kolka leta 2024, ki ga je utrpel ob padcu s kolesom.

Po poročanju Belge in več medijev 80-letni Eddy Merckx zaradi okužbe prejema antibiotike in bo najverjetneje potreboval še en operativni poseg.

"Ker sem imel hude bolečine, so me prejšnji ponedeljek sprejeli v bolnišnico," je Merckx dejal za belgijski časnik Het Laatste Nieuws. "Ker zdravniki niso odkrili vzroka okužbe in antibiotiki ne delujejo dovolj učinkovito, bodo v ponedeljek verjetno ponovno opravili operacijo," je dodal.

FOTO: UCI

Gre za najnovejši zaplet po neuspešni zamenjavi kolka, ki si ga je nekdanji vrhunski belgijski kolesar zlomil ob padcu s kolesom decembra 2024. Od takrat so se zvrstili različni zapleti, prestal je tudi šest operacij.

Merckx je eden najboljših kolesarjev v zgodovini. V karieri je med letoma 1965 in 1977 nabral 525 zmag. Po petkrat je osvojil dirko po Franciji in dirko po Italiji, tri naslove svetovnega prvaka in je le eden od treh kolesarjev, ki so zmagali na vseh petih spomenikih oziroma največjih enodnevnih dirkah.

kolesarstvo Merckx

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641