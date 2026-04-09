Belgijska kolesarska legenda spet v bolnišnici

Po poročanju Belge in več medijev 80-letni Eddy Merckx zaradi okužbe prejema antibiotike in bo najverjetneje potreboval še en operativni poseg.

"Ker sem imel hude bolečine, so me prejšnji ponedeljek sprejeli v bolnišnico," je Merckx dejal za belgijski časnik Het Laatste Nieuws. "Ker zdravniki niso odkrili vzroka okužbe in antibiotiki ne delujejo dovolj učinkovito, bodo v ponedeljek verjetno ponovno opravili operacijo," je dodal.