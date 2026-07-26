Belgijska legenda o Pogačarju: Ko napade, enostavno prevladuje

Eddy Merckx velja za bržčas najboljšega kolesarja v zgodovini, a se z velikimi koraki temu statusu približuje prav Tadej Pogačar. Ta bo čez nekaj ur potrdil peto skupno zmago na dirki po Franciji in se na vrhu večne lestvice med drugimi izenačil prav z Merckxom.

Na letošnjem Touru Slovenec ni imel prave konkurence, je med spremljanjem letošnje francoske pentlje ugotovil 81-letni Belgijec. "Po vsej verjetnosti letos res ni imel dostojnih tekmecev, morda bi lahko bil med njimi Vingegaard, a je naletel na obilico nesreče," je uvodoma dejal za italijanski športni časnik. "Obenem je treba poudariti, da je tudi Vingegaard v prvi pravi gorski etapi hitro odpadel in ni mogel slediti ritmu Slovenca," je dodal Merckx.

Po njegovem mnenju bi radi oboževalci videli šov, a to ni razlog za žvižge najboljšim kolesarjem. "Ljudje imajo radi šov, strastno pričakujejo zanimive dvoboje. Ampak ko Pogačar napade, enostavno prevladuje in nima pravega tekmeca, zato zmanjka nekaj drame," je pristavil. "To se je zgodilo tudi meni, ko sem prišel kot nov tekmec Jacquesu Anquetilu in Raymondu Poulidorju, domačima favoritoma. Zdaj imajo tudi Francozi znova mladega Paula Seixasa pri vrhu. Morda so pričakovali, da bo bližje Pogačarju," se je na francoske upe obrnil Belgijec, ki je bil na Touru večkrat tarča napadov in udarcev v svoji karieri.