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Kolesarstvo

Belgijska legenda o Pogačarju: Ko napade, enostavno prevladuje

Pariz, 26. 07. 2026 18.02 pred 37 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Eddy Merckx

Nekdanji sloviti belgijski kolesar Eddy Merckx je v pogovoru za italijanski časnik Gazzetta dello Sport, kot ga povzema kolesarski portal Domestique, dejal, da bi lahko slovenski as Tadej Pogačar v eni sezoni osvojil vse tri tritedenske preizkušnje. Dodal je, da se zadnja leta nihče ne more primerjati s 27-letnikom s Klanca pri Komendi.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Eddy Merckx velja za bržčas najboljšega kolesarja v zgodovini, a se z velikimi koraki temu statusu približuje prav Tadej Pogačar. Ta bo čez nekaj ur potrdil peto skupno zmago na dirki po Franciji in se na vrhu večne lestvice med drugimi izenačil prav z Merckxom.

Na letošnjem Touru Slovenec ni imel prave konkurence, je med spremljanjem letošnje francoske pentlje ugotovil 81-letni Belgijec. "Po vsej verjetnosti letos res ni imel dostojnih tekmecev, morda bi lahko bil med njimi Vingegaard, a je naletel na obilico nesreče," je uvodoma dejal za italijanski športni časnik. "Obenem je treba poudariti, da je tudi Vingegaard v prvi pravi gorski etapi hitro odpadel in ni mogel slediti ritmu Slovenca," je dodal Merckx.

Po njegovem mnenju bi radi oboževalci videli šov, a to ni razlog za žvižge najboljšim kolesarjem. "Ljudje imajo radi šov, strastno pričakujejo zanimive dvoboje. Ampak ko Pogačar napade, enostavno prevladuje in nima pravega tekmeca, zato zmanjka nekaj drame," je pristavil. "To se je zgodilo tudi meni, ko sem prišel kot nov tekmec Jacquesu Anquetilu in Raymondu Poulidorju, domačima favoritoma. Zdaj imajo tudi Francozi znova mladega Paula Seixasa pri vrhu. Morda so pričakovali, da bo bližje Pogačarju," se je na francoske upe obrnil Belgijec, ki je bil na Touru večkrat tarča napadov in udarcev v svoji karieri.

Tadej Pogačar in Isaac del Toro
Tadej Pogačar in Isaac del Toro
FOTO: Profimedia

S Pogačarjevo prevlado je šel legendarni Belgijec še dlje. Prepričan je, da bi lahko Slovenec v eni sezoni osvojil vse tri tritedenske preizkušnje: "To niti ni tako nora ideja. Če komu lahko uspe, lahko uspe njemu. Če se sestavijo pogoji, zakaj pa ne. Giro je maja, nato sta vmes dva meseca za priprave na Tour, potem pa ima še nekaj časa, da se pripravi na Vuelto," je nadaljeval Merckx.

"Če nimaš zdravstvenih težav, lahko ohranjaš dobro formo, seveda pa potrebuješ ob sebi različne in motivirane ekipne kolege s širokim znanjem in različnimi lastnostmi. Pomembno je predvsem, da se ekipa izogne nepotrebnemu razmetavanju energije v navidez enostavnih etapah," je še na to temo končal nekdanji belgijski as. Zmagovalec petih Tourov, petih Girov in ene Vuelte se je dotaknil tudi prihodnosti in Pogačarjevih tekmecev.

"Seixas je zelo mlad in morali bi ga razvijati brez pravega pritiska. Je talentiran, a ne smemo pozabiti, da Pogačar šteje šele 27 let in je vsako sezono popolnejši kolesar in predvsem močnejši. Takšno raven je trenutno skoraj nemogoče doseči," je, kot ga navaja Domestique, razlagal o francoskem najstniku. "Kar pa se Remca Evenepoela tiče, se vozi dobro in lahko rečemo, da je najboljši med normalnimi kolesarji. Je najboljši na svetu v vožnji na čas, o tem ni dvoma, ne vem pa, če bo lahko kdaj držal stik z najboljšo Pogačarjevo različico na vzponih," je podvomil o svojem rojaku.

eddy merckx tadej pogačar dirka po franciji

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Tomaž Hacin
26. 07. 2026 18.28
Pogačar je trenutno na vzponih najbolj#i vseh časov.
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