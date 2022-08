Bennettu tudi tretja etapa na Vuelti

Irec Sam Bennett je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi okoli Brede (193,2 km) je v ciljnem sprintu tako kot v soboto ugnal Danca Madsa Pedersena. Tretji je bil tokrat Britanec Dan McLay. Trikratni zmagovalec Vuelte, slovenski as Primož Roglič, je v cilj varno pripeljal v času glavnine in je v skupnem seštevku zdaj tretji.

V etapi se je od samega začetka od glavnine odlepila skupina sedmih ubežnikov, ki pa si nikoli ni privozila več kot treh minut naskoka. Glavnina jih je počasi lovila, dokončno pa ujela deset kilometrov pred ciljem. Tam so se tako kot dan prej za zmago udarili sprinterji, med katerimi je imel vnovič največ moči 31-letni Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Znova je bil drugi Mads Pedersen (Trek-Segafredo), tretje mesto pa je tokrat pripadlo Danu McLayu (Arkea Samsic). Za izkušenega Irca je bila to 59. zmaga v karieri in tretja letos.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Zaključek je bil kar zahteven, saj se je veliko kolesarjev borilo, da bi zasledovalo pravo kolo. Kar nekakšen naravni fenomen je, da me v zaključku tekmeci na obeh straneh prehitijo in stisnejo, zaradi česar imam nekaj težav pri zasledovanju moštvenega kolega Dannyja van Poppela," je najprej razlagal 31-letni Irec. "Bila je borba, ampak fantje so opravili izjemno delo. Ves čas so pazili name, mi nosili vodo. Etapa ni bila zahtevna, je pa bilo ogromno močnih pospeševanj iz ovinkov. Bili smo kar živčni, ampak na koncu smo vsi opravili svoje delo. Da sem zmagal dvakrat zapovrstjo, ni le potrditev dobre forme, temveč mi daje dodatno motivacijo za naprej," je še dejal etapni zmagovalec.

icon-expand Sam Bennett FOTO: AP

Zaradi padca in pretresa možganov je špansko pentljo sklenil Kanadčan Michael Woods (Israel-Premier Tehc). Na tleh se je znašel tudi Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ki je s pomočjo moštvenih kolegov ujel glavnino in ni izgubil dodatnega časa. V skupnem seštevku so po zaslugi uvodnega moštvenega kronometra še naprej v ospredju kolesarji Jumbo-Visme. Rdeča majica pa je še drugič zamenjala lastnika, v četrti etapi jo bo nosil Italijan Edoardo Affini, medtem ko je Primož Roglič po današnjem 35. mestu zdaj skupno tretji z istim časom kot Affini. Vmes je še Nizozemec Sam Oomen. "Lepo je, da si lahko delimo to rdečo majico v državi, od koder izvira naša ekipa. Vem, da je bila za oba moja nizozemska moštvena kolega ter predhodnika to še precej večja čast. Tudi zame je poseben občutek, zato se moram zahvaliti ekipi, ki je o takšnem scenariju razmišljala in mi omogočila, da oblečem to majico," je po etapi dejal Affini, novi vodilni v skupnem seštevku.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke