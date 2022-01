Bernal iz bolnišnice razkril: 'Imel sem 95 odstotkov možnosti, da bi ostal paraplegik'

"Imel sem 95 odstotkov možnosti, da bi ostal paraplegik in skoraj sem izgubil življenje, medtem ko sem počel tisto, kar najraje počnem. Danes bi se rad zahvalil Bogu, vsem specialistom, da jim je uspelo nemogoče. Zahvalil bi se tudi družini, Mafe Motas (partnerka) in vsem vam za vaše želje. Ostajam v bolnišnici, kjer me čakajo nove operacije, toda zaupam v Boga, da se bo vse izteklo dobro," je zapisal Kolumbijec, ki je v ponedeljek grdo padel na treningu v domači Gachancipi 30 kilometrov od prestolnice Bogote.

Ekipa INEOS Grenadiersa, član katere je Kolumbijec, je danes na družbenem omrežju objavila njegovo fotografijo, kjer signalizira, da je v redu. Ob objavljeni fotografiji so pri omenjeni kolesarski ekipi zapisali, da se pot do okrevanja začenja z signalom za 'OK'. "Zelo smo zadovoljni, da lahko to delimo z vami," so še zapisali pri INEOSU.