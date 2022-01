Bernal prestal operacijo po nesreči, napovedujejo mu šest mesecev premora

Iz bolnišnice Universidad de la Sabana v Bogoti so ponoči po slovenskem času sporočili, da je moral zmagovalec lanskega Gira na operacijo zaradi zlomljene stegnenice, pogačice, hrbtenice in poškodb prsi. Zapisali so tudi, da ima kolesar še poškodovan vrat. Bernal je zato zdaj hospitaliziran na oddelku za intenzivno terapijo Univerzitetne klinike, kjer ga bodo v naslednjih 72 urah nenehno spremljali, da bi ocenili razvoj dogajanja. Po besedah ​​zdravnikov bo z dirk odsoten vsaj šest mesecev. Okoliščine nesreče še raziskuje policija.