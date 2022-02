Bernala čaka še ena operacija

Egan Bernal je prejšnji ponedeljek na treningu blizu Bogote doživel prometno nesrečo, ko se je zaletel v zadnji del avtobusa. Ob tem je utrpel zelo resne poškodbe, med drugim zlom stegnenice ter poškodbe pogačice in tudi hrbtenice. V bolnišnici v Bogoti je 25-letni kolesar ves čas na intenzivnem oddelku, večkrat so ga že operirali. Tako so mu naravnali desno nogo in stabilizirali zlom vretenc.

Glede na poročila iz Bogote pa čaka kolumbijskega kolesarja še ena operacija vratnih vretenc. "Ta intervencija bo pripomogla k njegovemu rehabilitacijskemu procesu. S pacientom napredujemo na vseh področjih okrevanja, prepričani smo o hitrem izboljšanju njegovega zdravja. O pooperativnem razvoju športnika bomo poročali, ko bo postopek končan," je časnik Marca prenesel izjavo zdravniškega konzilija univerzitetne klinike La Sabana.

Kazalo je, da njegovo okrevanje napreduje tako dobro, kot bi lahko le upali, a so torkovi testi razkrili potrebo po drugi operaciji hrbtenice, tokrat na vratnem delu (vratna vretenca). Kolesar ekipe Ineos Grenadiers bo operiran danes, so še sporočili iz bolnišnice v Bogoti.