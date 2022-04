Bilbao presenetil Alaphilippa, Roglič ostaja v vodstvu

Primož Roglič se v sprintu ni trošil, zasedel je sedmo mesto, poleg Bilbaa in Alaphilippa so bili boljši od njega še Rus Aleksander Vlasov, Francoz David Gaudu, Španec Enric Mas ter Francoz Pierre Latour. V skupnem seštevku je slovenski kolesar v moštvu Jumbo-Visma obdržal pet sekund prednosti pred Belgijcem Remcom Evenepoelom, z današnjim 3. mestom na etapi je na tretjem mestu sedaj Aleksandr Vlasov (Bora HansGrohe), ki zaostaja 14 sekund, sledijo pa Adam Yates (+0:18), Bilbao in Vingegaard (+0:19).

Španec Pedro Bilbao je v zaključku presenetljivo ugnal dvakratnega zaporednega svetovnega prvaka, Francoza Juliana Alaphilippa.

Eden od junakov etape je bil tudi Jan Polanc (UAE Emirates). Že na prvih vzponih je napadel, imel skupaj še z dvema tekmovalcema štiri minute prednosti pred glavnino, dobil dva vmesna sprinta, bil nekaj časa v virtualnem vodstvu skupnega seštevka, a v zadnjem delu 181,7 kilometra dolge preizkušnje v gorski verigi Sierra Salvada je vendarle omagal in na koncu zaostal za najboljšimi.

Z zaostankom desetih minut in 55 sekund je zasedel 75. mesto (tretji slovenski predstavnik Domen Novak je v cilj prišel za njim), se pa je v boju za pikčasto majico za najboljšega na vmesnih ciljih prebil na četrto mesto. V tej razvrstitvi je vodstvo prevzel Španec Cristian Rodriguez, ki je bil v begu skupaj s Polancem, a v njem zdržal še dobrih deset kilometrov dlje, s samostojno vožnjo pa nabiral točke. A da bi sam prišel do cilja, mu najboljši niso dopustili.

Med njimi so imeli tokrat glavno besedo tekmovalci ekipe Ineos-Grenadiers. Po zaslugi Gerainta Thomasa in Taa Geoghegana Harta so narekovali ritem, utrujali tekmece in pripravljali napad. Z njim je nekajkrat poskušal Adam Yates in tudi Daniel Martinez, a glavnih tekmecev niso zlomili. Roglič jim je ob občasni pomoči Jonasa Vingegaarda sledil, tako da bo tudi v četrti etapi nosil rumeno majico.

Četrta etapa bo spet razgibana, a se tako kot današnja in za razliko od zadnjih dveh ne bo končala z vzponom, tako da tekmovalci v njej najbrž še ne bodo napadali na vse ali nič.