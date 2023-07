Bilbau vroča deseta etapa, med Pogačarjem in Vingegaardom brez sprememb

Za 33-letnega Bilbaa je bila to 16. zmaga v karieri in tretja na tritedenskih pentljah, potem ko je leta 2019 dvakrat slavil na Giru. Zmaga nosi veliko čustveno noto, saj Bahrain Victorious na dirki nastopa v spomin umrlemu moštvenemu kolegu, Švicarju Ginu Mäderju .

Precej razredčena glavnina je do cilja prišla 2:53 minute za zmagovalcem, do sprememb v skupnem seštevku pa je prišlo nižje v deseterici. Na vrhu je še naprej Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima 17 sekund naskoka pred Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretji je Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe), ki pa zaostaja že 2:40 minute. Bilbao je z enajstega napredoval na peto mesto, za Vingegaardom zaostaja 4:34 minute.

Prva etapa po prostem ponedeljku ni bila prav nič mirna in ravninska. Kolesarji so morali premagati nekaj več kot 3200 višinskih metrov. Že od samega začetka so se vrstili napadi, v enem od teh sta bila udeležena tudi Vingegaard in Pogačar, a ubežniki z njima niso želeli sodelovati.

Ko se je po okoli 70 km stanje stanje vendarle umirilo, je bilo v ospredju 14 kolesarjev. Ti so si pred glavnino nabrali dobre tri minute naskoka, vseeno pa jih ta ni spustila predaleč naprej zaradi v skupnem seštevku relativno visoko uvrščenega Bilbaa.

V sredo bo na sporedu 11. etapa od Clermont-Ferranda do Moulinsa. Ta bo bržčas namenjena sprinterjem, ki pa bodo morali premagati tudi tri vzpone četrte kategorije na 179,8 km dolgi trasi.