Girmay spisal zgodovino in dobil tretjo etapo, Carapaz Pogačarju odvzel rumeno majico

Eritrejec Biniam Girmay je zmagovalec tretje etape letošnje dirke po Franciji. Etapo od Piacenze do Torina (230,8 km) je odločil ciljni sprint v katerem je kolesar ekipe Intermarche–Wanty ugnal tudi nekatere najboljše sprinterje kot so Mads Pedersen, Dylan Groenewegen in Fabio Jakobsen, v šprintu pa je sodeloval tudi Matej Mohorič. Tadej Pogačar je v cilj prišel z glavnino in tako rumeno majico vodilnega prepustil Richardu Carapazu.