Kolesar izgubil nadzor nad kolesom in za las zgrešil javno razsvetljavo

Na zadnji etapi štiridnevne Dirke po Abruciji je eden izmed kolesarjev avstrijskega moštva Vorarlberg izgubil nadzor nad kolesom in zadel javno razsvetljavo. Na srečo trk ni bil hujše narave in je kolesar lahko nadaljeval s četrto etapo, ki jo je dobil Francoz Kévin Vauquelin iz moštva Netcompany INEOS.
25-letni Vauquelin je v zadnji etapi upravičil vlogo favorita za končno zmago in postal prvi Francoz, ki je slavil na Dirki po Abruciji. Drugo mesto je dosegel še en Francoz Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team), ki je za rojakom zaostal dve sekundi, tretje mesto pa je pripadlo domačinu Alessandru Fancellu iz moštva MBH Bank CSB Telecom Fort.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.