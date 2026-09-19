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Kolesarstvo

Kolesar izgubil nadzor nad kolesom in za las zgrešil javno razsvetljavo

Ljubljana, 19. 09. 2026 11.59 pred eno minuto 1 min branja 3

Avtor:
R.S.
Dirka po Abruciji

Na četrti etapi Dirke po Abruciji je na enem izmed spustov prišlo do bizarnega trenutka, ko je eden izmed kolesarjev moštva Vorarlberg izgubil nadzor nad kolesom in trčil v javno razsvetljavo. Trčenje na srečo ni bilo hujše narave, kar je pomenilo, da je kolesar lahko nadaljeval z etapo. Štiridnevna dirka je na koncu pripadala Francozu Kévinu Vauquelinu.

Na zadnji etapi štiridnevne Dirke po Abruciji je eden izmed kolesarjev avstrijskega moštva Vorarlberg izgubil nadzor nad kolesom in zadel javno razsvetljavo. Na srečo trk ni bil hujše narave in je kolesar lahko nadaljeval s četrto etapo, ki jo je dobil Francoz Kévin Vauquelin iz moštva Netcompany INEOS.

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25-letni Vauquelin je v zadnji etapi upravičil vlogo favorita za končno zmago in postal prvi Francoz, ki je slavil na Dirki po Abruciji. Drugo mesto je dosegel še en Francoz Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team), ki je za rojakom zaostal dve sekundi, tretje mesto pa je pripadlo domačinu Alessandru Fancellu iz moštva MBH Bank CSB Telecom Fort.

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kolesarstvo dirka po abruciji

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KOMENTARJI3

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BroNo1
19. 09. 2026 12.39
Ne vem zakaj pri novici, da rusi bežijo iz države zaradi mobilizacije, ne smemo komentirat?? To je živ pokazatelj, da si narod vojn ne želi. Res me zanima kje ps taco moli, da se ne sme komentirat n kdo to zapoveduje?!?!
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+1
1 0
gggg1
19. 09. 2026 12.31
Je novinar sploh pogledal posnetek? Kolesar je zapeljal na bankino in padel po tleh. Padel je poleg droga javne razsvetljave. Ne vanj niti ne zaradi njega.
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+2
2 0
EU Dig. Cenzura
19. 09. 2026 12.30
Pa kaj zavajate, vrgel se je pred trkom!!! Joj kakšen naslov
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0 0
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