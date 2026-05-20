Kolesarstvo

Bizarno opozorilo na Giru: kolesarji naj ne urinirajo v bidone

Ljubljana, 20. 05. 2026 06.00

Avtor:
S.V.
Giro

Dirka po Italiji je v polnem teku, v ospredju pa niso le etapne zmage, napadi favoritov in boj za rožnato majico. Na letošnjem Giru se namreč nabirajo tudi kazni, globe in rumeni kartoni, med najbolj nenavadnimi opozorili pa je zapis organizatorjev, naj kolesarji ne urinirajo v bidone in jih nato odmetavajo ob cesti.

Na velikih tritedenskih dirkah so kršitve pravil skoraj neizogiben del vsakdana. Kolesarji, športni direktorji, mehaniki in vozniki spremljevalnih vozil so pod nenehnim pritiskom, vsaka napaka pa lahko hitro pomeni denarno kazen, odbitek časa, izgubo točk, rumeni karton ali v skrajnem primeru celo diskvalifikacijo.

A letošnji Giro je postregel tudi z nekoliko bizarnim opozorilom. Po deveti etapi so organizatorji dirke kolesarje pozvali, naj ne urinirajo v svoje bidone.

"Zaradi spoštovanja podobe kolesarstva in dirke po Italiji organizator vse kolesarje obvešča, da je uriniranje v bidon in njegovo poznejše odmetavanje strogo prepovedano," je pisalo v poročilu po nedeljski etapi.

Ni jasno, ali je bil kateri od kolesarjev kaznovan prav zaradi tega dejanja, so pa po deveti etapi izrekli več kazni zaradi uriniranja in neprimernega vedenja. Prav deveta etapa je bila doslej tudi najdražja za karavano, saj so komisarji skupno izrekli za več kot 2.000 evrov glob.

Skupno se je do prvega dneva počitka nabralo več kot 6.500 evrov kazni. Globe so se sicer začele nabirati že po drugi etapi, ko je prvi rumeni karton na letošnjem Giru prejel Christian Scaroni, ki je zmago moštvenega kolega Thomasa Silve začel proslavljati še pred prečkanjem ciljne črte.

Tudi deseta etapa, posamični kronometer, ni minila brez posegov komisarjev. Tokrat sicer kazni niso doletele kolesarjev, sta pa rumena kartona prejela dva voznika spremljevalnih vozil, ker sta kršila pravila gibanja vozil med dirko.

Razlogov za kazni je v kolesarstvu veliko. Kolesarji jih lahko prejmejo zaradi prepoznega prevzemanja hrane, odmetavanja odpadkov zunaj za to določenih območij, nevarnih sprememb smeri v sprintu ali predolge pomoči iz ekipnega vozila, znane tudi kot "lepljivi bidon". Globe se lahko gibljejo od nekaj sto do več tisoč evrov.

Posebej strogo se obravnavajo nevarni prekrški. Ti lahko prinesejo rumeni karton, sistem, ki so ga v kolesarstvu uvedli pred nekaj leti. Če kolesar ali član osebja na isti dirki prejme več kot en rumeni karton, sledi diskvalifikacija in sedemdnevni suspenz. Trije rumeni kartoni v 30 dneh pomenijo 14-dnevni suspenz, šest v enem letu pa 30 dni prepovedi nastopanja.

Denarne kazni se praviloma odštejejo od ekipnih nagrad po koncu dirke, čeprav ima vsaka ekipa svoj notranji sistem. Kazni izreka dirkaška žirija, zabeležene pa so v vsakodnevnem uradnem poročilu.

Giro tako tudi letos potrjuje, da se na tritedenski dirki ne bije le boj za rožnato majico, ampak tudi vsakodnevna bitka z natančnimi pravili, komisarji in včasih precej nenavadnimi opozorili.

kolesarstvo giro uriniranje dirka po italiji

