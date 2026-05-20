Bizarno opozorilo na Giru: kolesarji naj ne urinirajo v bidone

Na velikih tritedenskih dirkah so kršitve pravil skoraj neizogiben del vsakdana. Kolesarji, športni direktorji, mehaniki in vozniki spremljevalnih vozil so pod nenehnim pritiskom, vsaka napaka pa lahko hitro pomeni denarno kazen, odbitek časa, izgubo točk, rumeni karton ali v skrajnem primeru celo diskvalifikacijo. A letošnji Giro je postregel tudi z nekoliko bizarnim opozorilom. Po deveti etapi so organizatorji dirke kolesarje pozvali, naj ne urinirajo v svoje bidone.

"Zaradi spoštovanja podobe kolesarstva in dirke po Italiji organizator vse kolesarje obvešča, da je uriniranje v bidon in njegovo poznejše odmetavanje strogo prepovedano," je pisalo v poročilu po nedeljski etapi. Ni jasno, ali je bil kateri od kolesarjev kaznovan prav zaradi tega dejanja, so pa po deveti etapi izrekli več kazni zaradi uriniranja in neprimernega vedenja. Prav deveta etapa je bila doslej tudi najdražja za karavano, saj so komisarji skupno izrekli za več kot 2.000 evrov glob. Skupno se je do prvega dneva počitka nabralo več kot 6.500 evrov kazni. Globe so se sicer začele nabirati že po drugi etapi, ko je prvi rumeni karton na letošnjem Giru prejel Christian Scaroni, ki je zmago moštvenega kolega Thomasa Silve začel proslavljati še pred prečkanjem ciljne črte. Tudi deseta etapa, posamični kronometer, ni minila brez posegov komisarjev. Tokrat sicer kazni niso doletele kolesarjev, sta pa rumena kartona prejela dva voznika spremljevalnih vozil, ker sta kršila pravila gibanja vozil med dirko.