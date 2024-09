Bliža se kolesarsko svetovno prvenstvo: Cilj Slovencev je medalja

To nedeljo se bo v Zürichu začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, danes pa so pri Kolesarski zvezi Slovenije potrdili, da bodo slovenske barve zastopali vsi najboljši, na čelu s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. Slovenska ekipa ima zaradi visokega mesta na svetovni lestvici pravico do nastopa z osmimi kolesarji. Cilj je kolajna.

Slovenija bo na moški članski dirki nastopila v polni postavi. Poleg obeh asov, Pogačarja in Rogliča, ki sta letos že osvojila vse tri največje dirke na svetu, bodo nastopili še Matej Mohorič, Domen Novak, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Matevž Govekar in Jaka Primožič. Moška cestna dirka bo na sporedu kot zadnja preizkušnja prvenstva v nedeljo, 29. septembra. Kolesarje čaka 273,9 kilometra dolga trasa s 4470 višinskimi metri.

Tadej Pogačar v dresu slovenske reprezentance. FOTO: AP icon-expand

Že teden prej je za Slovenijo na sporedu prvi vrhunec prvenstva. Roglič bo nastopil tudi v vožnji na čas, ki je na sporedu 22. septembra. Trasa 'ure resnice' je dolga 46,1 km in ima 413 višinskih metrov. Zahteven je predvsem drugi del, ko se bodo kolesarji dvignili nad Zürich in se nato samo še spustili do jezera, ob katerem bodo nato kolesarili vse do cilja.

Primož Roglič na olimpijskem kronometru v Tokiu gladko osvojil zlato kolajno. FOTO: AP icon-expand

"V Švico potujemo z najmočnejšo postavo in visokimi cilji. Vloženega je bilo veliko truda v to, da smo po nekaj letih znova zbrali celotno ekipo z najboljšimi kolesarji na svetu. S tako ekipo nimamo česa skrivati, cilj je vsaj medalja na cestni dirki. Vemo pa, da so enodnevne dirke nepredvidljive. Tudi v vožnji na čas se Roglič lahko bori za medaljo. Trasa sicer ni zelo zahtevna. Prvi del in zadnji del sta ravninska, vmes pa je en klanec, ki bi mu moral ustrezati," je dejal selektor Uroš Murn.

Uroš Murn je optimističen pred začetkom svetovnega prvesntva v cestnem kolesarstvu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Isti dan bo na sporedu tudi vožnja na čas v ženski kategoriji, kjer bosta Slovenijo zastopali Eugenija Bujak in Urška Žigart. Čaka ju 29,9 km dolga trasa z nekaj več kot 300 višinskimi metri. Zaključni del trase je enak kot na moški dirki, le da je prvi del krajši. Bujak bo tokrat nastopila le v vožnji na čas, kvoto treh kolesark na cestni dirki, ki bo 28. septembra, bosta poleg Žigartove zapolnili še Urša Pintar in Špela Kern.

Urška Žigart bo v nasprotju z olimpijskimi igrami nastopila na SP-ju. FOTO: AP icon-expand