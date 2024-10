Bo Matej Mohorič podaljšal mandat svetovnega prvaka?

S koncem svetovnega prvenstva kolesarjev na cestni dirki se je začelo odštevanje največjih mojstrov vrtenja pedal do naslednjega velikega tekmovanja – svetovnega prvenstva na makadamu, kjer naslov svetovnega prvaka brani Matej Mohorič . Ob klubskemu kolegu Matevžu Govekarju in Adamu Jordanu je eden od treh Slovencev, ki bodo nastopili na preizkušnji v belgijskem Leuvnu.

"Zaradi padca na generalki pred SP v Gironi sem bil primoran izpustiti svetovno prvenstvo na cesti, ampak iz dneva v dan sem bolje, bolečin skoraj ne čutim več, tako da bom pripravljen za dirkanje," je iz Belgije sporočil priljubljeni Moho in nadaljeval: "Ravninski deli so hitri, nekoliko manj tehnično zahtevni kot pred letom dni, zato pričakujem, da si bo težje privoziti razliko. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da ubranim naslov svetovnega prvaka, a zavedam se, da ne bo niti približno lahko. Na startni listi je kar nekaj velikih imen!"

Športnik s Podblice ima v mislih predvsem izjemnega vsestranskega kolesarja Mathieuja van der Poela, ki je pred dnevi zaman napadal naslov svetovnega prvaka na cestni dirki, ob koncu pa se je okitil z bronom. V Zürichu je nastopil tudi Govekar, ki se je na razgibani belgijski trasi, dolgi 182 kilometrov, pojavil kot tisti, ki je zmagal na generalki v Gironi. Presenetil je konkurenco, a tudi samega sebe.

Kolesarska elita zbrana v Belgiji

Poleg van der Poela so na startni listi od zvezdnikov cestnega kolesarstva še Tim Merlier, Tiesj Benoot in domačin Jasper Stuyven, Mehičan Isaac del Toro, manjkal pa ne bo niti nekdanji olimpijski prvak Greg Van Avermaet. Gravel elito čaka obračun s 182 zahtevnimi kilometri, 56 odstotkov trase je makadamske, pred ciljno črto pa je strm tlakovan vzpon na Ramberg (povprečni naklon znaša 11,2 odstotka, maksimalni pa kar 13,6). 1150 višinskih metrov, ki čakajo elito v Belgiji, ni nič v primerjavi z italijansko traso, kjer so morali gravel zvezdniki opraviti s skoraj 1900 višinskimi metri.